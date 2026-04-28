Mayo traerá dos lunas llenas y una lluvia de meteoros visible desde Costa Rica: vea aquí el calendario astronómico del mes

Mayo tendrá dos lunas llenas, una superluna nueva, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas y varios encuentros visibles entre la Luna y planetas como Saturno, Venus y Júpiter, según el calendario astronómico de la Fundación Cientec y la Sociedad Astronómica de Edimburgo.

El mes iniciará el 1.° de mayo con la primera luna llena, a las 11:23 a. m., hora de Costa Rica. Será el primero de dos plenilunios que ocurrirán en mayo, el único mes de 2026 con esa característica.

El Cientec explica que la segunda luna llena ocurrirá el 31 de mayo, a las 2:45 a. m. A este fenómeno se le conoce en inglés antiguo como blue moon (luna azul) o belewe moon (luna traidora), aunque no significa que el satélite natural adquiera una coloración azulada.

El profesor José Villalobos, citado por Cientec, señala que esta coincidencia ocurre cuando la secuencia del almanaque y el ciclo lunar permiten dos fases principales dentro de un mismo mes de 31 días. Esto sucede cuando el primer plenilunio aparece muy temprano en el primer día del mes.

La primera luna llena de mayo estará acompañada por la constelación de Libra, mientras que la del 31 de mayo tendrá como fondo a Scorpius.

Entre el 5 y 6 de mayo se presentará la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, con una estimación de hasta 60 meteoros por hora.

El 13 de mayo, antes del amanecer, será visible un acercamiento entre la Luna y Saturno, uno de los eventos recomendados para observación en las primeras horas del día.

Un día después, el 14 de mayo, Venus alcanzará su mayor altura en el cielo vespertino durante su aparición de 2026, según la Sociedad Astronómica de Edimburgo. El planeta brillará con una magnitud de -4,3 y se convertirá en uno de los objetos más notorios después de la puesta del Sol.

El 16 de mayo ocurrirá la superluna nueva, fenómeno asociado con mareas más altas. Fundación Cientec indica que, aunque no es visible como una luna llena, su cercanía relativa con la Tierra genera efectos más notorios sobre las mareas.

Para el 19 de mayo se observará un acercamiento entre la Luna, Venus y Júpiter. La Sociedad Astronómica de Edimburgo detalla que la Luna y Venus pasarán a una distancia aparente de 2°56′, con Júpiter cercano en el mismo sector del cielo. Ese día, la Luna tendrá tres días de edad y una magnitud de -10,0; Venus brillará con magnitud -4,0 y Júpiter con -1,9.

Finalmente, el 20 de mayo será el turno del acercamiento entre la Luna y Júpiter, que pasarán a una distancia aparente de 3°00′. Ambos cuerpos se ubicarán en la constelación de Géminis. Según la entidad escocesa, la Luna tendrá una magnitud de -11,0 y Júpiter de -1,9.