Ciencia

Mayo traerá dos lunas llenas y una lluvia de meteoros visible desde Costa Rica: vea aquí el calendario astronómico del mes

El calendario astronómico del mes también incluirá la lluvia de meteoros Eta Acuáridas y encuentros entre la Luna, Venus, Júpiter y Saturno

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Por Jailine González Gómez
Dos lunas llenas, meteoros y acercamientos planetarios marcarán el calendario astronómico de mayo 2026.
Dos lunas llenas, meteoros y acercamientos planetarios marcarán el calendario astronómico de mayo 2026. (KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/R. Sparks (NSF’s NOIRLab)/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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