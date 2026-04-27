Ciencia

Lluvia de meteoros Eta Acuáridas alcanzará su pico a inicios de mayo y será visible en Costa Rica

El fenómeno astronómico podrá observarse antes del amanecer y favorece especialmente al hemisferio sur, según NASA y otros observatorios

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Por Jailine González Gómez
Las Eta Acuáridas tendrán su máximo entre el 5 y 6 de mayo y podrán verse desde Costa Rica en horas previas al amanecer. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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