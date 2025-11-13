Ciencia

Astrónomos logran capturar en tiempo récord la explosión de una estrella masiva

Una colaboración internacional registró una supernova a 22 millones de años luz, lo que podría transformar el estudio de estos fenómenos cósmicos

Por O Globo / Brasil / GDA
Explosión de supernova SN 2024ggi fue observada en tiempo récord, revelando su forma inicial y nueva información sobre su simetría.
Explosión de supernova SN 2024ggi fue observada en tiempo récord, revelando su forma inicial y nueva información sobre su simetría. (ESO/Observatorio Europeo Austral)







