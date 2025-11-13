Ciencia

Astrónomos detectan por primera vez una peligrosa explosión estelar fuera del Sol

Una enana roja expulsó una EMC a 2.400 km/s que podría eliminar atmósferas planetarias. El evento marca un hito en la astronomía

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La primera EMC detectada fuera del Sol podría afectar planetas habitables. Fue observada en una estrella a 40 años luz.
La primera EMC detectada fuera del Sol podría afectar planetas habitables. Fue observada en una estrella a 40 años luz. (Daniel Resa/ESA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSolESA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.