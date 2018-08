"Este grupo no cruzó si no hasta mucho más tarde, no hay registro de estos animales en Norteamérica hasta mucho después, como hasta hace 200.000 mil años. ¿Qué les impidió cruzar? ¿o qué hallaron aquí para que hayan permanecido más tiempo sin moverse? ¿El alimento no estaba más al Norte si no aquí, al centro?”, se cuestiona Rincón.