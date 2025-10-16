Ciencia

Algo nunca visto: astrónomos detectan agujero negro destruyendo estrella y lanza señales récord

La estrella fue destruida a 2.600 años luz del núcleo galáctico y emitió dos ráfagas de radio con evolución récord

Por O Globo / Brasil / GDA
Un agujero negro destruyó una estrella lejos del núcleo galáctico y emitió señales de radio de evolución rápida y en dos fases
Un agujero negro destruyó una estrella lejos del núcleo galáctico y emitió señales de radio de evolución rápida y en dos fases (Canva/Canva)







