Físico de partículas explica por qué el cometa interestelar 3I/ATLAS podría ser el hallazgo más asombroso de la era moderna

Científicos estudian al cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que viaja a alta velocidad y podría tener miles de millones de años.

El cometa 3I/ATLAS, tercer objeto interestelar detectado en la historia, captó el interés de la comunidad científica por su velocidad, trayectoria y antigüedad.

El 1.° de julio de 2025, el sistema de alerta temprana ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) identificó al cuerpo mientras atravesaba el Sistema Solar.

La velocidad extrema del cometa, cercana a 58 km/s (equivalente a 208.800 km/h), y su excentricidad orbital de entre 6,1 y 6,2, confirmaron que proviene del espacio interestelar. Su núcleo activo y la emisión de gases lo clasificaron oficialmente como cometa.

Expertos estiman que este objeto podría haber viajado durante hasta 10.000 millones de años, lo que lo convertiría en una auténtica cápsula del tiempo.

Ante el hallazgo, surgieron teorías que sugerían un posible origen artificial, aunque representantes de la NASA descartaron esa posibilidad, al no encontrar evidencia de que el objeto fuera construido por alguna civilización.

Durante su trayecto, el cometa se ocultó temporalmente detrás del Sol, lo que complicó su seguimiento desde la Tierra. A pesar de esa limitación, la Agencia Espacial Europea (ESA) logró capturar imágenes detalladas cuando el cometa pasó cerca de Marte, gracias al orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter. Además, la sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) se prepara para fotografiarlo conforme se aproxime a Júpiter.

El físico de partículas Brian Cox, profesor en la Universidad de Manchester, calificó el descubrimiento como notable. Explicó que el cometa podría haberse formado hace aproximadamente 7.500 millones de años.

“Hace un par de días se estimó que este objeto podría haberse formado hace 7.500 de años. Eso significa que se creó antes de que existieran la Tierra y el Sol, y ha estado viajando a través de la galaxia durante todo ese tiempo", señaló Cox rn una entrevista con BBC.

Cox también resaltó el avance tecnológico de la humanidad, al recordar que hace solo cuatro siglos aún se debatía si la Tierra giraba alrededor del Sol, mientras que ahora se logra tomar imágenes de un cometa interestelar desde la órbita de otros planetas.

“Lo que me resulta realmente notable es que hace solo 400 años aún debatíamos si la Tierra giraba alrededor del Sol. Y ahora hemos enviado naves espaciales a los planetas que Kepler observaba, y estamos tomando fotografías de cometas interestelares desde la superficie de otros planetas. Eso, para mí, es una historia extraordinaria”.

Aunque aún no se ha confirmado si el rover Perseverance logró registrar imágenes desde la superficie de Marte, el hecho de haberlo captado desde dos misiones espaciales distintas representa un logro científico de alto valor.

¿De dónde proviene el cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS se originó fuera del Sistema Solar. Astrónomos creen que podría haberse formado en el disco grueso de la Vía Láctea, una región compuesta por las estrellas más antiguas de la galaxia. Su estudio podría ofrecer información sobre la formación de otros sistemas planetarios.

Por tratarse de un objeto sin vínculo gravitacional con el Sol, su trayectoria es hiperbólica y lo convierte en un viajero interestelar que solo cruzará una vez el sistema planetario.

Trayectoria del cometa

Origen : Proviene del espacio interestelar, fuera del Sistema Solar.

: Proviene del espacio interestelar, fuera del Sistema Solar. Velocidad : Es el objeto interestelar más rápido registrado, con una velocidad de 58 km/s .

: Es el objeto interestelar más rápido registrado, con una velocidad de . Aproximación al Sol : Alcanzará su perihelio a finales de octubre de 2025 , entre las órbitas de la Tierra y Marte.

: Alcanzará su a finales de , entre las órbitas de la Tierra y Marte. Destino: Después de pasar cerca del Sol, su trayectoria lo llevará nuevamente al espacio interestelar, sin regresar.

