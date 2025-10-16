Ciencia

Físico de partículas explica por qué el cometa interestelar 3I/ATLAS podría ser el hallazgo más asombroso de la era moderna

Un cometa que viaja desde fuera del Sistema Solar intriga a científicos por su velocidad y posible antigüedad. ¿Qué secretos del universo podría revelar?

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel.
Científicos estudian al cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que viaja a alta velocidad y podría tener miles de millones de años. (Dan Bartlett / NASA / AFP/Dan Bartlett / NASA / AFP)







