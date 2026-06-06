¿A qué hora conviene levantarse después de los 60 años? Expertos apuntan a una rutina que marca la diferencia

Dormir entre siete y ocho horas y mantener horarios consistentes ayuda a proteger la salud física y mental en la adultez mayor.

A partir de los 60 años, los hábitos de sueño suelen cambiar. Muchas personas se acuestan y se levantan más temprano. Otras enfrentan despertares durante la noche o un descanso más ligero. Ante este escenario, especialistas en sueño destacan que mantener una rutina estable resulta fundamental para proteger la salud y el bienestar.

Diversos expertos consideran que despertarse entre las 6 y las 7:30 a. m. puede favorecer una mejor sincronización con el ritmo circadiano. Este reloj biológico regula funciones esenciales como el sueño, la vigilia, la temperatura corporal y la producción de hormonas.

Además, ese horario coincide con las primeras horas de luz natural. La exposición a la luz matutina ayuda al organismo a mantener un equilibrio adecuado entre el descanso y las actividades diarias.

El sueño reparador tiene un papel clave en el funcionamiento del cuerpo. Estudios científicos relacionan la falta frecuente de descanso con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, obesidad, diabetes y problemas de salud mental, incluida la depresión.

Las recomendaciones de la National Sleep Foundation señalan que las personas de 65 años o más deberían dormir entre siete y ocho horas cada noche. La entidad concluyó que una cantidad adecuada de sueño se asocia con una mejor salud cardiovascular, cognitiva y emocional durante el envejecimiento.

Sin embargo, los especialistas aclaran que la clave no radica en una hora exacta para despertarse. Lo más importante consiste en sostener una rutina regular y acumular las horas de descanso necesarias.

Los expertos en sueño también indican que no existe una hora ideal universal para todas las personas mayores de 60 años. Las necesidades de descanso pueden variar según el estado de salud, los hábitos y las características individuales de cada persona.

Por esa razón, la recomendación principal no consiste en madrugar cada vez más con el paso de los años. El objetivo es encontrar un horario que permita descansar bien y mantener una rutina constante. Más allá de la hora que marque el reloj, lo que realmente influye en la salud física y mental es alcanzar un sueño de calidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.