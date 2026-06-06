Ciencia

¿A qué hora conviene levantarse después de los 60 años? Expertos apuntan a una rutina que marca la diferencia

Especialistas explican cuál es el horario recomendado para levantarse después de los 60 años y por qué una rutina estable puede mejorar la salud y el descanso

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Por La Nación / Argentina / GDA
Dormir entre siete y ocho horas y mantener horarios consistentes ayuda a proteger la salud física y mental en la adultez mayor.
Dormir entre siete y ocho horas y mantener horarios consistentes ayuda a proteger la salud física y mental en la adultez mayor. ( ChatGPT/Generada con IA)







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