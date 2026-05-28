64 casos confirmados, una muerte y operativos sanitarios: así avanza el brote por salmonella en Ciudad Colón

El Ministerio de Salud confirmó un total de 64 personas afectadas por salmonella, tras consumir alimentos en un establecimiento de venta de pollo ubicado en Ciudad Colón, cantón de Mora. Sin embargo, aseguró que el brote ya se encuentra controlado, luego de neutralizar la fuente de transmisión.

La emergencia sanitaria dejó como saldo una persona fallecida y cinco pacientes hospitalizados. Los 58 afectados restantes se recuperaron mediante tratamiento ambulatorio.

La alerta epidemiológica se encendió alrededor del 15 de mayo ante la sospecha de 103 casos de enfermedad diarreica aguda causados por alimentos contaminados con las bacterias Salmonella y Escherichia coli.

Tras realizar el rastreo, la cartera de Salud ratificó el contagio de 64 personas: 27 confirmadas por pruebas de laboratorio y 37 validadas por nexo epidemiológico al haber visitado el mismo comercio o convivido con personas infectadas. Además, 20 casos fueron descartados y 19 personas no pudieron ser contactadas.

Entre los síntomas más frecuentes detectados en los pacientes figuran la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, la fiebre y el malestar general.

A raíz del incidente, las autoridades sanitarias ordenaron el cierre definitivo del establecimiento comercial involucrado en Ciudad Colón tras detectar graves condiciones de riesgo.

La salmonella puede causar cuadros graves en personas vulnerables. (Creada con IA) (Chatgp/Chatgpt)

Operativos sanitarios de prevención

Christian Valverde, director general de Salud, anunció el despliegue de operativos nacionales para intensificar las inspecciones en comercios de comida.

Los funcionarios fiscalizan los permisos de funcionamiento, los protocolos de higiene y los carnets de manipulación de alimentos, con especial énfasis en las zonas afectadas por la distribución de productos ilegales.

De forma paralela, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) intervino locales relacionados con la investigación. El director general de Senasa, Luis Matamoros, calificó los hallazgos como “serios” tras detectar fallas críticas en las temperaturas de almacenamiento, la pérdida de la cadena de frío, deficiencias en la desinfección y falta de trazabilidad.

Como resultado, las autoridades clausuraron un matadero clandestino de aves y decomisaron más de 500 kilogramos de productos cárnicos.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez, enfatizó la importancia de la prevención ciudadana para evitar la contaminación cruzada de alimentos.