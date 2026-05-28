El País

64 casos confirmados, una muerte y operativos sanitarios: así avanza el brote por salmonella en Ciudad Colón

Ministerio de Salud confirmó que el brote ya se encuentra controlado, pero estudios en comercios continúan.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Ministerio de Salud, Eugenio Androvetto Villalobos
Salud realiza operativos sanitarios para evitar más casos de salmonella. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SalmonellaMinisterio de SaludCiudad Colón
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.