Cierran venta de pollo tras brote de salmonella en Ciudad Colón; Salud confirma 12 casos, 20 bajo análisis y una muerte en investigación

Los casos estarían relacionados preliminarmente con un negocio ubicado en Ciudad Colón, Mora. (Imagen con fines ilustrativos).

El Ministerio de Salud confirmó 12 personas con salmonella y una posible muerte relacionadas preliminarmente con un establecimiento comercial de venta de pollo ubicado en Ciudad Colón de Mora.

Según el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, se identificaron 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación.

Las personas que presenten síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal (en especial si consumieron alimentos en la zona) deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

“De estos 32 casos, 12 de ellos cuentan con resultados positivos por salmonella. Se mantiene en investigación un fallecimiento”, detalló.

Salud explicó que, tras una inspección sanitaria en el establecimiento, se ordenó su cierre temporal mientras se completan las investigaciones y se verifican las medidas correctivas correspondientes.

“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, dicen las autoridades sanitarias.

Agregaron que las muestras de alimentos continúan en análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Asimismo, se coordina con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) la revisión de aspectos relacionados con la trazabilidad y manejo de productos cárnicos vinculados al establecimiento.

El caso está bajo investigación del Ministerio de Salud. (Alonso Tenorio)

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