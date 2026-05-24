Cierran venta de pollo tras brote de salmonella en Ciudad Colón; Salud confirma 12 casos, 20 bajo análisis y una muerte en investigación

El Ministerio de Salud confirmó 12 personas con salmonella y una posible muerte relacionadas preliminarmente con un establecimiento comercial de venta de pollo ubicado en Ciudad Colón de Mora.
Según el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, se identificaron 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación.
Las personas que presenten síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal (en especial si consumieron alimentos en la zona) deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
“De estos 32 casos, 12 de ellos cuentan con resultados positivos por salmonella. Se mantiene en investigación un fallecimiento”, detalló.
Salud explicó que, tras una inspección sanitaria en el establecimiento, se ordenó su cierre temporal mientras se completan las investigaciones y se verifican las medidas correctivas correspondientes.
“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, dicen las autoridades sanitarias.
Agregaron que las muestras de alimentos continúan en análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Asimismo, se coordina con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) la revisión de aspectos relacionados con la trazabilidad y manejo de productos cárnicos vinculados al establecimiento.
Recomendaciones
Las recomendaciones para evitar enfermedades transmitidas por alimentos son:
- Lavado frecuente de manos.
- Cocción completa de carnes y pollo.
- Mantener adecuada refrigeración de los alimentos.
- Evitar contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.
- Consumir alimentos únicamente en establecimientos que cumplan medidas sanitarias.
- Consumir alimentos únicamente en comercios con permiso sanitario vigente.
- Verificar que los establecimientos mantengan condiciones adecuadas de limpieza y orden.
- Observar que el personal utilice medidas adecuadas de manipulación de alimentos, como protector de cabello y evitar el uso de joyas o accesorios durante la preparación de alimentos.
- Mantener el lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos.