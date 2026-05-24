Sucesos

Cierran venta de pollo tras brote de salmonella en Ciudad Colón; Salud confirma 12 casos, 20 bajo análisis y una muerte en investigación

Los casos estarían relacionados preliminarmente con un establecimiento comercial de venta de pollo

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Por Sebastián Sánchez
Pollo frito
Los casos estarían relacionados preliminarmente con un negocio ubicado en Ciudad Colón, Mora. (Imagen con fines ilustrativos). (Gemini/Gemini)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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