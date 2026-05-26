Cifra de contagiados por salmonella en Ciudad Colón sube a 45 casos, con un fallecido y un hospitalizado

El caso está bajo investigación del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud actualizó las cifras de personas afectadas por un brote de salmonella relacionado con el consumo de alimentos en un establecimiento de venta de pollo ubicado en Ciudad Colón de Mora.

Según las autoridades, se identificaron 47 casos. “De estos casos se reporta un paciente fallecido y un paciente hospitalizado, que según el último reporte se encuentra en condición estable", detalló ese ministerio.

Otros 45 casos están en investigación, a la espera de resultados de laboratorio. El pasado 23 de mayo, las autoridades ministeriales confirmaron 12 casos por salmonella.

Según Salud, el trabajo es coordinado entre esa cartera, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

“La institución aclara que el proceso se mantiene en desarrollo y que la información podrá actualizarse conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio”, señaló Salud.

Las autoridades no detallaron el nombre del local comercial. Sin embargo, confirmaron que, tras una inspección sanitaria en el establecimiento, se ordenó su cierre temporal mientras se completan las investigaciones y se verifican las medidas correctivas correspondientes.

“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, dicen las autoridades sanitarias.

El caso se relaciona con un local comercial ubicado en Ciudad Colón que vendía pollo. (Imagen con fines ilustrativos). (MAYELA LOPEZ)

Recomendaciones

Las recomendaciones para evitar enfermedades transmitidas por alimentos son:

Lavado frecuente de manos.

frecuente de manos. Cocción completa de carnes y pollo .

completa de . Mantener adecuada refrigeración de los alimentos.

de los alimentos. Evitar contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

entre alimentos crudos y cocidos. Consumir alimentos únicamente en establecimientos que cumplan medidas sanitarias .

. Consumir alimentos únicamente en comercios con permiso sanitario vigente.

Verificar que los establecimientos mantengan condiciones adecuadas de limpieza y orden.

Observar que el personal utilice medidas adecuadas de manipulación de alimentos, como protector de cabello y evitar el uso de joyas o accesorios durante la preparación de alimentos.

Mantener el lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos.

Las personas que presenten síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal (en especial si consumieron alimentos en la zona) deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano.