El País

Brote de salmonella en Ciudad Colón: Senasa clausura matadero clandestino de aves y decomisan más de media tonelada de carne

Varios establecimientos tienen orden sanitaria por irregularidades. Esto dice Senasa.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Jessica Parra es una de las personas confirmadas con salmonella tras el brote en Ciudad Colón.
Hay 64 casos confirmados de personas afectadas con salmonella tras el brote en Ciudad Colón. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SalmonellaCiudad ColónClausuraSenasa
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.