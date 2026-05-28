Brote de salmonella en Ciudad Colón: Senasa clausura matadero clandestino de aves y decomisan más de media tonelada de carne

Hay 64 casos confirmados de personas afectadas con salmonella tras el brote en Ciudad Colón. (Creada con IA)

En medio de las investigaciones epidemiológicas por el brote de salmonella en Ciudad Colón, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) identificó y clausuró un establecimiento de sacrificio de aves que operaba ilegalmente.

Según informó Luis Matamoros, director general de Senasa, el recinto no contaba con los permisos de funcionamiento ni con el certificado veterinario de operación correspondiente, por lo que fue cerrado de manera inmediata por las autoridades.

Otros establecimientos cerrados

Matamoros detalló que las inspecciones realizadas en diversos establecimientos arrojaron hallazgos calificados como “serios”.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron graves problemas en la cadena de frío, fallas en la trazabilidad de los productos alimenticios, así como problemas de limpieza y desinfección o problemas de infraestructura.

Ante el riesgo para la salud pública, las autoridades emitieron una orden sanitaria ordenando el cese de las actividades productivas y ejecutaron el decomiso de más de 500 kilogramos de productos cárnicos.

“No es nuestro interés estar cerrando empresas ni establecimientos, pero sí es importante resaltar que como responsabilidad debemos de garantizar que los alimentos lleguen al consumidor de manera segura e inocua. Y dependiendo de los incumplimientos y hallazgos que encontremos, así van a ser las medidas las administrativas que debemos de aplicar”, detalló el director de Senasa.

Finalmente, emitió una fuerte advertencia a los comercios y productores, instándolos a verificar rigurosamente a sus proveedores y cumplan con las siguientes medidas:

Verificar que los proveedores cumplan con una adecuada manipulación de los alimentos.

Garantizar que se mantenga la cadena de refrigeración durante el traslado y almacenamiento.

Comprobar que los productos incluyan información sobre su origen y lugar de procesamiento.

Revisar que el etiquetado cumpla con los requisitos establecidos.

Asegurarse de que los alimentos sean transportados en contenedores apropiados.

Mantener condiciones adecuadas de limpieza durante todo el proceso.

Confirmar que los productos provengan de establecimientos con permisos de funcionamiento vigentes.

“Eso es sumamente importante porque cuando se dan casos de enfermedades de transmisión alimentaria, todas esas medidas van a mitigar la probabilidad de que se den y en caso de que surjan, va a ser información relevante para las instituciones que nos van a permitir ser más eficientes a la hora de contener estos problemas”, concluyó el jerarca.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud confirmó 64 casos y un fallecimiento por un brote de salmonella en Ciudad Colón de Mora.