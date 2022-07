Ataques en sur de Ucrania dejan 17 muertos tras salida rusa de isla clave

Al menos 17 personas murieron y decenas resultaron heridas el viernes en dos ataques rusos en la región ucraniana de Odesa, un día después de que las fuerzas rusas abandonaron sus posiciones en una isla, un golpe a la invasión del Kremlin.

Los ataques ocurrieron luego de que los gobernantes de la OTAN concluyeron su cumbre en Madrid con el anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, de 800 millones de dólares en nuevas armas para Ucrania.

"Vamos a seguir con Ucrania y toda la alianza va a seguir con Ucrania, el tiempo que sea necesario para asegurar que no sea derrotada por Rusia", afirmó.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, comparó la nueva situación diplomática a un regreso a la Guerra Fría.

Una posible apertura surgió con la visita a Moscú del presidente indonesio, Joko Widodo, el jueves tras ir a Kiev. El mandatario dijo que le dio al líder ruso, Vladimir Putin, un mensaje de su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Ninguna de las partes ha revelado lo que dice la nota.

Horas después del fin de la cumbre, un misil cayó en un edificio de apartamentos en la región sureña de Odesa, destruyendo la estructura de nueve pisos donde murieron 14 personas y 30 resultaron heridas.

El portavoz de la administración regional de Odesa, Sergéi Bratchuk, indicó que otras tres personas, incluyendo un niño, murieron en un centro recreativo en la misma zona.

"Se dio el peor escenario posible y dos aviones estratégicos llegaron a la región de Odesa", dijo Bratchuk en una entrevista televisiva. Agregó que los aviones dispararon misiles "muy pesados y muy potentes".

Los ataques del viernes ocurrieron un día después de que las fuerzas rusas abandonaron sus posiciones en la isla de las Serpientes, cerca de la costa de Odesa.

La isla era un símbolo de la resistencia ucraniana en los primeros días de la guerra.

Es considerada un punto estratégico por su ubicación contigua a las rutas marítimas cercanas al puerto de Odesa. Rusia intentó instalar baterías de misiles y defensa aérea en el sitio cuando sus fuerzas fueron atacadas con drones.

La decisión de abandonar la isla de las Serpientes "cambia considerablemente la situación en el mar Negro", declaró Zelenski el jueves.

"Todavía no garantiza seguridad, no garantiza que el enemigo no regresaría. Pero limita considerablemente las acciones de los ocupantes", agregó en su mensaje diario.

El primer ministro británico, Boris Johnson, mencionó la isla de las Serpientes al advertir al presidente ruso que cualquier posible acuerdo de paz se haría bajo los términos ucranianos.

"Hemos visto lo que Ucrania puede hacer para hacer replegar a los rusos. Hemos visto lo que hicieron alrededor de Kiev y Járkov, y ahora en la isla de las Serpientes", declaró Johnson.

El ministerio ruso de Defensa calificó la salida de la isla como un "gesto de buena voluntad" para mostrar que Moscú no interfiere con los esfuerzos de la ONU de organizar las exportaciones de granos ucranianos.

Ucrania, en cambio, la calificó como una victoria.

"Ellos siempre minimizan así sus derrotas", dijo en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.

Ucrania es una potencia agrícola, pero la invasión rusa dañó tierras de cultivo y sus puertos fueron tomados, destruidos o bloqueados.

Potencias occidentales han acusado a Putin de usar la cosecha ucraniana capturada como arma para presionar a la comunidad internacional, y de robar granos.

El jueves, un barco con 7.000 toneladas de granos salió del ocupado puerto ucraniano de Berdyansk, aseguró el líder regional designado por las fuerzas de ocupación rusas.

Por otro lado, el ministerio ruso de Defensa aseguró que sus fuerzas retienen a más de 6.000 prisioneros de guerra ucranianos capturados desde la invasión del 24 de febrero.

El conflicto en Ucrania dominó la cumbre de la OTAN de esta semana en Madrid, donde la alianza convidó a Suecia y Finlandia a adherir, mientras Biden anunció nuevos envíos de soldados, barcos y aviones a Europa.

En tanto, los misiles rusos continuaron cayendo en ciudades de toda Ucrania, y un funcionario de la ONU indicó el jueves que 16 millones de personas en el país enfrentan necesidades de ayuda humanitaria.

En la ciudad sureña de Mykolaiv, rescatistas encontraron los cuerpos de siete civiles entre los escombros de un edificio destruido, mientras Lisichansk (este) vive un bombardeo sostenido.

La situación en Lisichansk, la última gran ciudad que Rusia intenta tomar en la región de Lugansk, era "extremadamente difícil" con el intenso bombardeo que hizo imposible evacuar a los civiles, dijo el gobernador regional, Serguei Gaidai.

También el jueves, Rusia convocó al embajador británico en Moscú para protestar por los comentarios "ofensivos" de Johnson sobre Putin.

Johnson declaró el martes que Putin no habría iniciado la guerra en Ucrania si fuera una mujer y que la guerra era "un ejemplo perfecto de masculinidad tóxica".

