La subida de tipos en EE.UU. es poco probable pese a la estabilidad de la inflación

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tipo de interés oficial la semana pasada y argumentó que su política monetaria se encuentra «en un buen lugar». Sin embargo, sus responsables están preocupados por la reciente falta de avances en materia de inflación. Este dato es importante a la hora de comprar acciones.

Las subidas de tipos siguen siendo improbables, y esto es bueno para comprar acciones, pero la Fed está dispuesta a dejar los tipos de interés en los niveles actuales hasta que se logren esos avances o el mercado laboral se debilite claramente, lo que ya no es tan favorable para comprar acciones.

Como era de esperar, la Fed mantuvo el tipo de interés en el 5,25-5,50%. La decisión fue unánime y se tomó con bastante facilidad, dado que la inflación sigue siendo demasiado elevada, los consumidores siguen gastando mucho y la economía ha creado más de 800.000 empleos en los tres primeros meses del año. Todo bien para quien quisiera comprar acciones.

En la declaración que acompañaba al comunicado, la Fed sigue reconociendo que «la inflación ha disminuido durante el último año, pero sigue siendo elevada». Eso sí, han añadido la advertencia de que «en los últimos meses, no se ha avanzado más hacia el objetivo de inflación del 2% del Comité».

Powell reiteró que la política monetaria es «restrictiva» y que una subida de los tipos de interés es «improbable», pero que dependerá de los datos para determinarlo: necesitaría «pruebas persuasivas» de que la política monetaria no es lo suficientemente restrictiva. A continuación, repitió su comentario del 16 de abril de que ganar confianza en que la inflación está bajando y se puedan recortar los tipos de interés está llevando «más tiempo de lo pensado» y no sabe si se logrará este año. Y esto no es positivo para quien se esté planteando comprar acciones porque lo beneficioso para él es una bajada de tipos.