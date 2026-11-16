Encuentra24 duplica su tráfico en bienes raíces en Costa Rica

Encuentra24, uno de los principales portales de compra y venta de Costa Rica, cerró el período de agosto a octubre de 2026 con el doble de tráfico en su vertical de bienes raíces. En el mismo período, la cantidad de anuncios publicados creció 22%. Para inmobiliarias, desarrolladores, brokers y particulares que publican en el portal, ese crecimiento ya se nota en los resultados.

Una audiencia que busca y se queda

La vertical de bienes raíces registra más de 475 mil sesiones y más de 234 mil usuarios activos por mes. Los usuarios no solo entran, ven más de 11 páginas por visita y pasan, en promedio, más de 9 minutos en el sitio. Son señales de una búsqueda activa y con intención de compra o alquiler.

ENCUENTRA24

El público es mayoritariamente femenino (54% mujeres y 46% hombres) y está en plena etapa de decisión: dos de cada tres usuarios tienen entre 25 y 54 años, y la franja de 35 a 44 años es la más numerosa, con un 28%.

La búsqueda ocurre sobre todo desde el teléfono: el 60% navega desde el sitio móvil y el 23% desde la app, frente a un 17% que usa computadora. En total, más de ocho de cada diez visitas llegan desde un dispositivo móvil.

Más visitas, más anuncios, más contactos

“Duplicar el tráfico en bienes raíces confirma que cada vez más costarricenses empiezan la búsqueda de una propiedad en Encuentra24”, afirmó Christian Rodríguez, gerente general de Encuentra24. “Para quienes publican, eso se traduce en lo que más importa, más oportunidades de conectar con personas realmente interesadas y generar contactos de calidad que puedan convertirse en negocios”. comentó.

El crecimiento llega tras el lanzamiento de una nueva versión de la plataforma que incorpora búsqueda con inteligencia artificial, mayor seguridad al navegar y contactar, y una vitrina sin publicidad externa, donde la atención queda en los anuncios.

“Cuando quien busca encuentra más rápido y quien vende recibe mejores contactos, el mercado entero se mueve. Ese es el valor que queremos aportar al sector inmobiliario costarricense”, agregó Rodríguez.

Acerca de Encuentra24

Encuentra24 es uno de los marketplaces más importantes de la región. Cada día, miles de personas y empresas publican y buscan propiedades, vehículos, productos y oportunidades laborales en sus secciones de Bienes Raíces, Vehículos, Empleos y Marketplace. Más información en encuentra24.com/costa-rica.