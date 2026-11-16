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Encuentra24 duplica su tráfico en bienes raíces en Costa Rica

Entre agosto y octubre de 2026, la vertical inmobiliaria del portal duplicó sus visitas y los anuncios crecieron 22%.

Redacción Brandvoice

Presentado por: encuentra24

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