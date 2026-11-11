CEDES Don Bosco abre las puertas de EXPOTEC 2026 con más de 350 proyectos de innovación

Por quinto año consecutivo, la feria cuenta con el reconocimiento Esencial Costa Rica, otorgado por PROCOMER, que respalda su aporte al desarrollo del talento, la innovación y la educación costarricense.

Durante tres días, CEDES Don Bosco recibirá a miles de visitantes que podrán recorrer, de manera gratuita, la exposición de más de 350 proyectos desarrollados por estudiantes entre los 3 y los 17 años. Las iniciativas abarcan las áreas de Ingeniería, Ciencia y Arte, y presentan soluciones innovadoras a necesidades reales mediante la aplicación del conocimiento, la creatividad y la tecnología.

Los proyectos son desarrollados por estudiantes de Pasitos Pequeños, Escuela San Juan Bosco, octavo y noveno año y las especialidades técnicas del colegio, incluyendo Electromecánica, Mecánica de Precisión, Desarrollo Web, Ciberseguridad, Dibujo y Modelado de Edificaciones, y Diseño Gráfico Multimedia.

“Llegar a la edición número 31 de EXPOTEC representa mucho más que la continuidad de una feria; es la consolidación de una historia de compromiso con la educación técnica, la innovación y la formación integral de nuestros jóvenes. Cada edición reafirma nuestra convicción de que educar es generar oportunidades y transformar vidas”, afirmó Christian Jiménez, administrador de CEDES Don Bosco.

Por su parte, Alejandro Vega, coordinador de EXPOTEC, destacó que quienes visiten la feria encontrarán un recorrido por todas las etapas del aprendizaje. “La Expotec 2026 representa una oportunidad invaluable para conocer de primera mano cómo las nuevas generaciones están diseñando respuestas reales y sostenibles a los desafíos tecnológicos y sociales de nuestra época. Más que una feria, es un proceso educativo lleno de creatividad e innovación”.

Además de la exposición estudiantil, los visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades para toda la familia, entre ellas presentaciones de la Banda CEDES Don Bosco, talleres, emprendimientos, comidas y diversas experiencias gratuitas durante los tres días del evento. La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales o en www.cedesdonbosco.ed.cr/expotec/.

En su edición anterior, más de 12.000 personas visitaron la feria, consolidándola como un espacio donde la innovación, el aprendizaje y la vinculación con el sector productivo se unen para inspirar a las nuevas generaciones.

CEDES Don Bosco agradece el respaldo de las empresas que hacen posible esta edición de EXPOTEC y que, con su confianza, fortalecen la formación de los futuros profesionales del país. En esta edición participan como patrocinadores Universidad CENFOTEC, Unidos Mayoreo, Viajeros del Sur, Intel, Lead University, ALCO, Corporación Font, Textos Educativos, Uniformes Pelutti y Upgrade Comunicación, aliados estratégicos que apuestan por el talento, la educación y la innovación costarricense.

CEDES Don Bosco invita a las familias, estudiantes, empresas y público en general a ser parte de esta gran celebración. La entrada es totalmente gratuita y las puertas estarán abiertas del 13 al 15 de noviembre para que todos puedan descubrir el talento de cientos de jóvenes que trabajan hoy en las soluciones del mañana.

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