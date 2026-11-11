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CEDES Don Bosco abre las puertas de EXPOTEC 2026 con más de 350 proyectos de innovación

EXPOTEC 2026, la Feria de Ingeniería, Ciencia y Arte organizada por CEDES Don Bosco, celebrará su 31.ª edición del 13 al 15 de noviembre, consolidándose como uno de los eventos de innovación estudiantil más importantes del país.

Redacción Brandvoice

Presentado por: CEDES Don Bosco

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