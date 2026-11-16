¿Cómo proteger a su empresa ante los peligros biológicos que ya representan el 11,7 % de las enfermedades laborales?

Un brote interno puede poner en riesgo toda una línea de producción en cuestión de horas. Quizá suene como un evento lejano de la realidad, pero lo cierto es que los peligros biológicos causaron el 11,7 % de todas las enfermedades laborales registradas en Costa Rica en el 2025 y ninguna empresa está exenta de que se paralicen sus operaciones ante una ola de contagios.

Frente a esta realidad que sumó 746 casos formales el año anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), impulsa una campaña nacional alineada a los estándares del Convenio 192 y la Recomendación 209 de la OIT para que los patronos refuercen sus controles técnicos de inmediato.

Los peligros biológicos están presentes en casi todas las actividades económicas y demandan vigilancia médica periódica

Bajo el lema “El peligro que no se ve, también se previene”, la iniciativa tiene como propósito fortalecer la cultura de prevención mediante acciones claras de información, sensibilización, capacitación y divulgación técnica dirigida a personas empleadoras y trabajadoras de las empresas para frenar brotes u olas de contagio desde la raíz. La estrategia nacional se articula alrededor de siete ejes clave:

Conocer los peligros biológicos.

Identificar la exposición en las tareas diarias.

Evaluar y controlar los riesgos en el centro de trabajo.

Fortalecer la bioseguridad y las buenas prácticas de higiene.

Promover la prevención, vigilancia y preparación ante brotes.

Reconocer los derechos y responsabilidades de patronos y colaboradores.

Divulgar los alcances del Convenio 192 y la Recomendación 209 de la OIT.

“A veces creemos que los peligros biológicos solo están en hospitales o áreas de salud, pero prácticamente todas las actividades económicas del país están expuestas. El hecho de que no veamos estos virus o bacterias a simple vista no significa que no estén presentes y que no tengamos que prevenirlos”, comentó Mónica Monney Barrantes, profesional en Salud Ocupacional del CSO.

Un peligro vigente

Lejos de escenarios complejos en laboratorios, los peligros biológicos conviven a diario en las rutinas más comunes de las personas y, por ende, de cualquier empresa. Desde centros corporativos hasta plantas cerradas, un ejemplo de ellos son los sistemas de aire acondicionado sin mantenimiento adecuado, que se convierten en agentes recirculadores de virus respiratorios entre el personal, capaces de llevar un resfriado común a una cadena de contagios que se pudo evitar con aislamiento o, bien, teletrabajo preventivo.

Pero eso no es todo. En zonas como comedores o sodas, la manipulación indebida de alimentos puede detonar bacterias como la salmonela y provocar así brotes de diarrea capaces de frenar un turno completo de producción. Al mismo tiempo, recipientes o techos con agua acumulada pueden resultar en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, o incluso hay trabajadores de mantenimiento o de manejo de residuos que se exponen a plagas como roedores o pinchazos que pueden llevar a infecciones como leptospirosis o tétanos.

“Debemos actuar antes, identificando por qué vías pueden ingresar estos agentes al personal y contar con procedimientos claros para que una situación que se pudo mitigar a tiempo no termine afectando a toda la planilla”, explicó la especialista.

Retomar el hábito frecuente del lavado de manos con agua y jabón constituye una de las medidas preventivas más directas y efectivas para frenar la propagación de virus y bacterias.

La prevención está al alcance

Tal y como dice la campaña, la mejor opción radica en prevenir y esto no exige presupuestos desorbitados ni medidas complejas. Además, responde a un mandato legal: el Código de Trabajo exige contar con comisiones de salud ocupacional a partir de 10 colaboradores y departamentos especializados en empresas con más de 50.

Con estas estructuras, se empieza por revisar los protocolos de riesgos del centro de trabajo y retomar hábitos básicos que verdaderamente marcan la diferencia, desde asegurarse de que se hagan los cambios de filtros de los aires acondicionados, mantener estaciones activas de lavado de manos y desinfección de superficies, hasta tener claras las acciones para aislar a tiempo a cualquier persona que esté presentando síntomas para evitar cualquier propagación.

“Siempre debemos actuar desde la prevención informando al personal y teniendo procedimientos claros”, finalizó Mónica Monney Barrantes.

La limpieza y desinfección rigurosa de superficies es indispensable para cortar cadenas de contagio en cualquier centro de trabajo.

El Consejo de Salud Ocupacional pone a disposición una serie de herramientas que pueden guiar a las empresas en este proceso con afiches informativos, guías técnicas y seminarios virtuales de acceso gratuito en su sitio web www.cso.go.cr, así como en sus redes sociales (CSO Costa Rica en Facebook e Instagram). A través de los materiales que tienen publicados, los departamentos encargados pueden minimizar el impacto de estos agentes para que el personal no sea afectado y, por ende, tampoco su producción.