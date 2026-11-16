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¿Cómo proteger a su empresa ante los peligros biológicos que ya representan el 11,7 % de las enfermedades laborales?

Conozca las acciones inmediatas para mitigar la exposición a virus, bacterias y vectores en cualquier industria.

Alejandro Monge

Presentado por: CSO

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Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.