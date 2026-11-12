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Más de 23.600 personas de Acosta contarán con una moderna sede de salud construida por el Fideicomiso CCSS/BCR

La infraestructura concentrará tres EBAIS, servicio de urgencias, laboratorio clínico y múltiples especialidades médicas bajo un modelo de atención integral y sostenible.

Redacción Brandvoice

Presentado por: BCR

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