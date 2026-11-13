Con un tueste oscuro y notas marcadas de chocolate y cacao negro, Café Rey amplía su portafolio con una propuesta que combina una experiencia de sabor diferente con un concepto que reconoce el papel de las mujeres en las decisiones cotidianas.

Bajo el concepto “Vos elegís”, Reyna reconoce el valor de esas pequeñas y grandes decisiones que muchas veces pasan inadvertidas, pero que forman parte esencial de nuestras vidas.

Café Rey presenta Reyna Alma Real: una nueva forma de disfrutar el café 100% puro

Tributo a la mujer

Para crear Reyna Alma Real, la marca quiso ir más allá de las características del café y poner el foco en las personas que lo eligen cada día. En particular, en las mujeres que tienen un papel importante a la hora de decidir qué productos llegan a la mesa de sus hogares.

Este café está dirigido a todo público, pero nace con el propósito de generar una conexión emocional con la mujer, quien tradicionalmente tiene un papel importante en las decisiones de compra del hogar. Por eso, Reina Alma Real es también un tributo a la mujer. — Rommel Mora, director comercial Café Rey.

Rommel Mora, director comercial Café Rey.

A partir de esa idea nació una propuesta 100% pura, que busca conectar con las mujeres desde su cotidianidad y reconocer el valor de esas decisiones que, grandes o pequeñas, forman parte de la vida familiar.

Durante la presentación del café Reyna Alma Real.

La presentación del Café Reyna Alma Real se realizó en medio de un ambiente temático real.

Un aroma que enamora

Un café con carácter propio Reyna Alma Real se elabora a partir de un blend de granos de buena calidad, con un tueste intenso y controlado que permite desarrollar expresiones aromáticas altas y un buen sabor. El resultado es una taza de aroma intenso, con cuerpo y carácter propio, pensada para quienes disfrutan de un café de sabor marcado y una experiencia agradable de principio a fin.

Esta nueva propuesta llega para ampliar las opciones de los consumidores costarricenses, manteniendo el compromiso con la calidad que ha acompañado a la familia Café Rey a lo largo de su historia.

Una historia familiar que continúa creciendo

El lanzamiento de Reyna representa un nuevo capítulo en una historia que comenzó en 1957, cuando Don Miguel y Don José dieron vida a un proyecto familiar construido sobre el esfuerzo, la dedicación y un firme compromiso con la calidad.

El café Reyna Alma Real ya está disponible en comercios en todo el país.

Hoy, esa tradición continúa evolucionando con la incorporación de un nuevo café que comparte las raíces de Café Rey, pero que llega al mercado con una identidad, un sabor y una personalidad propios. Con este lanzamiento, la familia Café Rey reafirma su compromiso de seguir innovando, ofreciendo nuevas experiencias y acompañando a los costarricenses en uno de sus rituales más tradicionales: disfrutar de una buena taza de café.

“Queremos invitar a todas las personas a probar este nuevo café. Su tueste oscuro ofrece una experiencia diferente, con notas intensas de chocolate y cacao negro. Se puede disfrutar negro, con azúcar o con leche; lo importante es que cada persona lo tome como más le guste”, agregó Rommel Mora, director comercial Café Rey.

Presentación del Café Reyna Alma Real.

Reyna Alma Real ya está disponible en los puntos de venta de todo el país, para que los consumidores puedan descubrir y disfrutar esta nueva propuesta de Café Rey.