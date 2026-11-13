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Café Rey presenta Reyna Alma Real: una nueva forma de disfrutar el café 100% puro

Con una identidad propia y una propuesta de sabor intenso, la marca suma a su portafolio un café que celebra la tradición familiar y reconoce el papel de la mujer en el hogar.

Heilyn Gómez V

Presentado por: Café Reyna Alma Real








Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.