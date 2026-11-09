Agencias costarricenses ganan cuatro premios en Effie Latinoamérica 2026

La creatividad publicitaria costarricense consiguió destacar en el escenario latinoamericano. Tres agencias nacionales obtuvieron cuatro reconocimientos en los Effie Awards Latin America 2026, una competencia que este año recibió más de 1.100 casos de distintos países de la región.

Los resultados se distribuyeron entre PHD Costa Rica, Garnier Agency Costa Rica e Interaction Ogilvy Costa Rica, con tres premios Effie de Oro y uno de Bronce. Las distinciones reconocieron tres campañas que lograron avanzar hasta la lista de finalistas.

Para Esmeralda Barreiro, presidenta de Effie Costa Rica, el resultado tiene un significado especial para la industria publicitaria nacional, tanto por la cantidad de reconocimientos como por el nivel de la competencia.

“Costa Rica no necesita ser el mercado más grande para desarrollar ideas capaces de competir con las mejores de la región. Lo que estos resultados demuestran es que contamos con talento, criterio estratégico y capacidad para desarrollar campañas que generan impacto real”, señaló Barreiro.

La mayor cantidad de reconocimientos correspondió a PHD Costa Rica, que obtuvo un Effie de Oro en la categoría Artículos para el hogar y uno de Bronce en Carpe Diem, por Patoilets, una experiencia de marca desarrollada para Pato, de SC Johnson, con la participación de Kaiju Creators.

La propuesta llevó la promesa de limpieza y cuidado de la marca a un escenario poco convencional: PicNic, el festival de música más grande de Centroamérica. Allí, la agencia convirtió los baños del evento en una experiencia exclusiva de Pato, con la intención de transformar una de las paradas menos atractivas de un festival en un espacio deseado por los asistentes.

La campaña llegó a la final en cuatro categorías: Artículos para el hogar, Carpe Diem, Customer Experience e Influencer. Según el comunicado de PHD Costa Rica, fue uno de los diez casos con más nominaciones de toda Latinoamérica en esta edición. Con sus dos metales, la agencia también se convirtió en la más galardonada de Centroamérica en el certamen, de acuerdo con la información divulgada por la empresa.

Los otros dos oros costarricenses fueron para campañas con propósitos y anunciantes distintos. Garnier Agency Costa Rica recibió el reconocimiento en Gobierno e Instituciones por Letras de lucha, desarrollada para Familias Sobreviviendo al Femicidio Costa Rica, con la participación de Kaiju.

Por su parte, Interaction Ogilvy Costa Rica obtuvo un Effie de Oro en la categoría Gran Idea de Medios con The Hanger, una campaña desarrollada para BMW Costa Rica.

En conjunto, los resultados muestran la capacidad de las agencias nacionales para desarrollar estrategias que consiguen reconocimiento en diferentes ámbitos, desde las experiencias de marca y el consumo hasta las iniciativas vinculadas con causas sociales y las propuestas de comunicación para marcas comerciales.

La efectividad más allá de la creatividad

Los Effie Awards se distinguen por reconocer campañas que, además de contar con una idea creativa, demuestran resultados medibles para las marcas y sus negocios. Por eso, el reconocimiento no se limita a valorar la ejecución de una pieza publicitaria, sino que considera la estrategia, los objetivos planteados y el impacto alcanzado.

La edición latinoamericana de 2026 fue la undécima del certamen, organizado por Adlatina en alianza con Effie Worldwide. Según la información del comunicado de PHD, la primera ronda de evaluación contó con más de 800 profesionales de la industria como jurados.

Para Barreiro, uno de los aspectos que deben fortalecerse en Costa Rica es precisamente la cultura de medición. La industria necesita documentar mejor sus campañas y demostrar qué cambió para una marca, un negocio o las personas como resultado de una estrategia.

La presidenta de Effie Costa Rica considera que la creatividad y la ejecución siguen siendo fundamentales, pero deben trabajar junto con la estrategia y los datos. Medir los resultados permite tomar mejores decisiones, optimizar recursos y fortalecer la relación entre agencias y anunciantes, al establecer objetivos compartidos.

Barreiro destacó que la efectividad de una campaña no depende del tamaño de una empresa ni de su inversión publicitaria, sino de la capacidad de identificar un problema, desarrollar una estrategia pertinente y demostrar los resultados.