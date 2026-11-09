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Agencias costarricenses ganan cuatro premios en Effie Latinoamérica 2026

PHD Costa Rica, Garnier Agency e Interaction Ogilvy obtuvieron reconocimientos en la competencia regional, que recibió más de 1.100 casos. Las tres campañas nacionales que llegaron a la lista de finalistas consiguieron al menos un premio.

Shirley Ugalde

La creatividad publicitaria costarricense consiguió destacar en el escenario latinoamericano. Tres agencias nacionales obtuvieron cuatro reconocimientos en los Effie Awards Latin America 2026, una competencia que este año recibió más de 1.100 casos de distintos países de la región.








Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.