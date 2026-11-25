Promover la compasión hacia las personas en cuidado paliativo y sus familias es la meta de una campaña que durante el mes de noviembre ha desarrollado la Fundación Partir con Dignidad y que culminará el 15 de diciembre con un Bingo Solidario.

La campaña estimula la adhesión a la Red de Compasión: una red social que no vive en la pantalla de un teléfono celular, sino que está constituida por personas dispuestas a dar un poco de sí para acompañar a quienes sufren una enfermedad terminal o están al final de sus vidas.

Con diseño fresco los mensajes apelan a sectores jóvenes, sobre los cuales recaerá en no muchos años el cuido de las personas adultas mayores, pero todos están llamados a participar, interactuar y sumarse a la Red de Compasión. Un click conduce a www.partircondignidad.com donde encontrarán distintas formas en que se puede acompañar a alguien que necesita una mano amiga: la escucha atenta, el abrazo cálido, el cafecito compartido.

Este esfuerzo de sensibilización se enmarca en el proyecto estrella de la Fundación Partir con Dignidad: la creación de Ciudades Compasivas mediante la metodología Todos con Vos. Se han certificado ya nueve ciudades y ocho están en camino de lograrlo.

La Fundación, creada en 2013 por el geriatra paliativista Ernesto Picado Ovares, funciona gracias a donaciones personales, rifas y un bingo anual. Los recursos del bingo son indispensables para seguir trabajando.

El bingo, que cuenta con el apoyo de Bingos de Costa Rica, es virtual y tiene fabulosos premios: ₡900.000 en efectivo, electrodomésticos tales como una refrigeradora y una pantalla, así como una obra de arte, certificados de consumo en farmacias, hoteles y restaurantes.

El cartón cuesta ₡2 500 y se ofrecen tres cartones por ₡6 000. Se compran mediante SINPE al teléfono 8455 6786. El comprobante debe enviarse al mismo WhatsApp.

El 15 de diciembre se trasmitirá por facebook live de Bingos de Costa Rica y Partir con Dignidad.