Grupo Suki & ALC, distribuidor oficial exclusivo de Vespa en Costa Rica, celebró la inauguración del primer Vespa Store oficial en el país, un espacio dedicado al diseño, la historia y el estilo de vida de la icónica marca italiana, que este año cumple 80 años.

La apertura marca una nueva etapa para Vespa en Costa Rica de la mano de un grupo con más de 60 años de trayectoria en el mercado y especializado en motocicletas. Esta experiencia respalda su apuesta por fortalecer la presencia de la marca, acercarla a nuevos consumidores y ofrecer atención comercial y posventa a sus propietarios.

Ubicado contiguo al Suzuki Center La Uruca, 200 metros al oeste del COSEVI, el nuevo Vespa Store fue diseñado para reflejar la identidad que ha convertido a Vespa en un ícono mundial. El espacio reúne diferentes modelos de la marca en un ambiente que celebra el diseño italiano, la innovación y la libertad de movimiento.

La inauguración se convirtió en una celebración de la cultura italiana, donde invitados, clientes y amantes de la marca disfrutaron de una velada acompañada de música, gastronomía italiana y coctelería inspirada en Italia.

Tres ediciones especiales que celebran la historia y exclusividad de Vespa

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de tres ediciones especiales que reflejan distintas facetas de la historia, el diseño y la exclusividad de Vespa.

Vespa GTV Officina 8:equipada con un motor de 310 cc y 25 hp, esta edición rinde homenaje al histórico departamento experimental de Piaggio en Pontedera, Italia, donde ingenieros, diseñadores y mecánicos desarrollaron innovaciones que marcaron los orígenes de Vespa. Su característico color azul industrial, acompañado de detalles metálicos y acabados exclusivos, evoca el espíritu creativo de aquel taller.

Vespa GTS Edizione Ottantesimo:creada para conmemorar los 80 años de Vespa, esta edición de colección cuenta con un motor de 310 cc y 25 hp. Su producción mundial está limitada a 1.946 unidades numeradas, cifra que hace referencia a 1946, año de nacimiento de la marca. Costa Rica cuenta con tres unidades disponibles para la venta, ofreciendo a los amantes de Vespa la oportunidad de adquirir una pieza exclusiva de su historia.

Vespa 946 Horse:parte de la colección inspirada en el calendario lunar, esta edición celebra el Año del Caballo, símbolo de libertad, elegancia y determinación. Su producción está limitada a solo 888 unidades en todo el mundo, y Costa Rica cuenta con la número 600, presentada durante la inauguración. Destaca por su color marrón, acabados artesanales en cuero y detalles dorados. Esta opción tiene un motor de 155cc y 13 HP.

La llegada de estas ediciones especiales reafirma la apuesta de Grupo Suki & ALC por ofrecer al mercado costarricense modelos que destacan por su desempeño, diseño y valor de colección.

Jessi Rodríguez se une a la familia Vespa Costa Rica

Otro de los momentos especiales de la inauguración fue la presentación oficial de Jessi Rodríguez como nueva embajadora de Vespa Costa Rica. Durante el evento, Jessi recibió su nueva Vespa Primavera 150 cc en color blanco, un modelo que combina elegancia, versatilidad y el estilo atemporal característico de la marca.

Su incorporación forma parte de la estrategia de Vespa Costa Rica para conectar con nuevas audiencias, fortalecer su comunidad y mostrar cómo una Vespa puede convertirse en parte del estilo de vida y la movilidad cotidiana.

“Con la inauguración del primer Vespa Store oficial en Costa Rica queremos crear un espacio donde las personas puedan descubrir la marca, conocer su historia y sentirse parte de su comunidad. Celebrar sus 80 años con estas ediciones especiales y con el respaldo de un grupo especializado en motocicletas, con más de seis décadas de trayectoria, nos permite impulsar una nueva etapa para Vespa en el país”, expresó Nicole Maynard, gerente de Mercadeo de Grupo Suki & ALC.

Una nueva etapa para Vespa en Costa Rica

Desde julio de 2026, Grupo Suki & ALC asumió la distribución oficial exclusiva de Vespa en Costa Rica, incorporando la marca italiana a su portafolio de motocicletas.

Además del nuevo Vespa Store, la marca tendrá presencia en una red de más de 25 distribuidores oficiales en todo el país, algunos de los cuales también contarán con taller de servicio para brindar atención a sus clientes.

La compañía ofrece respaldo posventa y servicios de mantenimiento para todos los propietarios de Vespa, independientemente de dónde hayan adquirido su motocicleta, reafirmando su compromiso con la comunidad existente.

Con esta inauguración, Grupo Suki & ALC continúa apostando por el crecimiento de Vespa en Costa Rica, acercando a más personas una marca que, desde 1946, ha trascendido generaciones y se ha convertido en un símbolo de libertad, diseño y estilo de vida.

Más información

Vespa Store La Uruca: Contiguo al Suzuki Center La Uruca, 200 metros al oeste del COSEVI.

Ventas: 4002-6660.

Servicio posventa: 4002-7850.

WhatsApp: 4002-7829.

Instagram: @vespa_cr.

Facebook: Vespa Costa Rica.