Más de 2.000 cirujanos plásticos de todas partes del mundo han tomado un avión hacia Costa Rica con el objetivo puntual de ingresar en las salas del Centro Europeo de Cirugía (CEC) para poder presenciar y aprender el método de preservación de tejido mamario que se aplica dentro de estas instalaciones que están cambiando la forma de tratar a las pacientes con tratamientos menos invasivos que generan mejores resultados.

El epicentro internacional donde la ciencia costarricense forma al mundo

Durante décadas fue habitual que los profesionales de la salud de Costa Rica y Latinoamérica tuvieran que migrar hacia otras latitudes para ir a conocer los métodos innovadores que se aplican en esos lugares, sin embargo, esta dinámica está cambiando y hoy ocurre a la inversa.

Lejos de guardar estos avances con recelo profesional, en el CEC abren sus puertas para que sus conocimientos sean compartidos con el mundo para que otros profesionales puedan aplicarlo con sus pacientes.

“Uno de los valores fundamentales de la medicina es compartir el conocimiento. El secreto profesional no debe ser un arma de celo; si encuentras una técnica que cuida mejor el cuerpo de la mujer, tienes la obligación ética de enseñarla. Si nos dejamos el método, ayudamos solo a las pacientes que pueden venir al CEC; al compartirlo, multiplicamos ese beneficio para miles de mujeres en todo el mundo”, comentó el doctor Manuel Chacón, director del CEC.

Para el Dr. Manuel Chacón (derecha), la excelencia del CEC se construye a diario gracias al trabajo coordinado de su equipo médico.

Preservar en lugar de cortar

En primer lugar, aprenden a proteger el cuerpo en lugar de maltratarlo. La técnica habitual de la cirugía mamaria siempre implicó cortar el músculo pectoral, una práctica que podía llegar a causar dolor e incluso semanas de reposo. En el CEC, los cirujanos visitantes aprenden a colocar el implante respetando la anatomía de la mujer, demostrando que no hace falta desgarrar tejidos para obtener un resultado seguro y natural.

En segundo lugar, se entrenan en procedimientos de mínima invasión como Mía Femtech™ y Preservé®. Ven en tiempo real cómo colocar un implante con diseño en diamante mediante incisiones milimétricas y en cuestión de minutos, reduciendo al mínimo la inflamación posterior.

Todo ello bajo una premisa fundamentada en adaptar el procedimiento a las necesidades de la mujer y no la mujer al procedimiento, garantizando resultados naturales y una pronta recuperación.

El Dr. Manuel Chacón explicando los detalles de la técnica de preservación a cirujanos internacionales visitantes.

El engranaje detrás del éxito

Alcanzar ese ritmo quirúrgico y recibir a especialistas de todo el mundo no es obra de la casualidad y mucho menos solo el mérito de una persona. Para haber llegado a esta etapa de reconocimiento de la comunidad médica internacional, el CEC lo ha hecho porque funciona como un hospital boutique respaldado por un equipo multidisciplinario que opera bajo estándares de muy alta calidad con cinco cirujanos plásticos, especialistas en medicina estética y personal enfocado en atención y seguimiento de cada paciente.

“No podría hacer nada sin ellos. Somos una gran familia donde cada persona es un engranaje fundamental para que todo funcione con precisión”, expresó el doctor Chacón, quien comparte el mérito con todo el grupo que conforman el CEC.

Cirujanos de Estados Unidos junto tras completar un Deep Dive en preservación de tejido mamario en el CEC.

Esta cultura se refleja en la promesa diaria del CEC que es asegurar que cada paciente reciba la atención más segura y avanzada, y al mismo tiempo lograr que cada colaborador sienta orgullo de formar parte de una organización de primer nivel.

Al compartir su ciencia con la comunidad médica, el Centro Europeo de Cirugía no solo cambia la vida de sus pacientes, lo hace con miles de pacientes a nivel internacional que hoy cuentan con procedimientos médicos que les evita el dolor y que les permite continuar con sus hábitos pasando por una recuperación más rápida y efectiva.