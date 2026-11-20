Parque Tempisque cumple dos años y lo celebrará el próximo sábado 21 de noviembre con música, actividades y entretenimiento para todas las edades. Una fiesta que invita a vecinos, residentes y visitantes a disfrutar de un lugar que hoy reúne naturaleza, deporte, cultura, gastronomía y mucho más.

A dos años de su apertura, Parque Tempisque es hoy un espacio lleno de vida gracias a sus residentes y vecinos. Su parque central, de cuatro hectáreas y acceso gratuito, recibe a familias, deportistas y visitantes que disfrutan de sus senderos, canchas, jardines y áreas recreativas. Un entorno rodeado de árboles de mango y especies nativas, donde también se desarrollan actividades culturales, deportivas y familiares.

PARQUE TEMPISQUE

En el corazón del proyecto se encuentra el edificio Centro, que reúne propuestas de gastronomía, educación, bienestar y servicios. Actualmente, Pura Vida Moves, Roots Music Center, Café Mariposa, Mercadito de Mariposa, Grupo Dental Gil y Little Tropics forman parte de sus vecinos comerciales, junto con espacios de coworking, oficinas y áreas para actividades.

Nuevas marcas llegan a Parque Tempisque

Parque Tempisque confirma la incorporación de Aromas, Flora, Tempisque Designs, Tierra Longevity y otras marcas que próximamente abrirán sus puertas como nuevos vecinos comerciales.

Su llegada ampliará la variedad de propuestas disponibles en la zona y dará paso a nuevas experiencias para quienes viven en Guanacaste y para quienes visitan el proyecto.

Aromas: La marca costarricense ha hecho de los aromas y los ingredientes naturales el corazón de su propuesta. Con una trayectoria enfocada en la cosmética y la aromaterapia, ofrece aceites esenciales y productos para el cuidado personal y del hogar. Su nueva tienda inaugurará el 13 de noviembre.

Tierra Longevity: El bienestar es protagonista en esta nueva propuesta dedicada a la recuperación y el cuidado personal. Ofrecerá terapias de contraste con sauna infrarrojo e inmersión en agua fría, terapia de luz roja, masajes terapéuticos y tratamientos faciales y corporales. La experiencia se complementará con una boutique de suplementos nutricionales, productos para el cuidado de la piel y artículos de artesanos costarricenses.

Tempisque Designs: Desde la elección de los materiales hasta los detalles que dan personalidad a un hogar, esta propuesta reúne diseño de interiores y una cuidada selección de artículos. Contará con un estudio de diseño y un showroom de mármol y piedra natural, además de piezas decorativas y accesorios.

Flora by Carlos Gil: Con más de 45 años de trayectoria, Carlos Gil ha llevado su talento como diseñador floral a escenarios internacionales, desde eventos presidenciales hasta exhibiciones premiadas en Japón. Ahora, su experiencia y creatividad dan vida a Flora, una floristería que lleva su sello personal y una manera muy particular de transformar las flores en arte.

Una nueva manera de vivir en Guanacaste

Actualmente, la propuesta residencial de Parque Tempisque incluye apartamentos, townhouses y casas. Las primeras familias ya viven en Barrio Los Parques y hay nuevas opciones disponibles en desarrollo. La visión de Parque Tempisque va más allá de construir viviendas. Su plan maestro, desarrollado junto a la firma danesa Gehl, reconocida internacionalmente por su enfoque en el diseño de ciudades centradas en las personas, fue concebido para crear barrios donde las residencias, los espacios públicos, la educación, los servicios y la naturaleza formen parte de un mismo entorno.

PARQUE TEMPISQUE

El proyecto contempla seis barrios con diferentes modelos, diseñados para responder a distintos estilos de vida y necesidades. La planificación prioriza los recorridos peatonales, las áreas verdes y la conexión entre los distintos espacios. Esta visión busca que niños y adultos puedan desplazarse con mayor seguridad e independencia, disfrutar del aire libre y acceder a servicios y actividades sin depender constantemente del automóvil.

PARQUE TEMPISQUE

El vínculo con el entorno natural también forma parte de esta propuesta. Parque Tempisque desarrolla un Paseo Sociobiológico que conectará el río Las Palmas con el río Tempisque, incorporando nueve hectáreas de regeneración y reforestación para favorecer la biodiversidad y la conservación del paisaje guanacasteco.

Dos años para celebrar y mucho por venir

“Desde el inicio, nuestra intención ha sido crear algo más que un desarrollo residencial. Queremos construir barrios donde las personas tengan oportunidades de conocerse, disfrutar de su entorno y sentirse parte de un lugar. Hoy, al cumplir dos años, nos alegra ver familias viviendo aquí, niños disfrutando del parque, negocios que han encontrado su espacio y personas de distintas partes de Guanacaste que nos visitan. Eso es lo que celebramos, y lo que nos motiva a seguir adelante”, expresó Rodrigo Arrea Steinvorth, director general de Parque Tempisque.

El segundo aniversario se celebrará el sábado 21 de noviembre con una fiesta que reunirá música, entretenimiento y actividades para toda la familia. Una oportunidad para disfrutar del ambiente de Parque Tempisque y celebrar todo lo que hoy forma parte de este lugar.

La celebración estará abierta al público, con una invitación especial a las familias y vecinos de Guanacaste para sumarse a este cumpleaños. Para conocer más detalles de la celebración, se invita al público a seguir las redes sociales oficiales de Parque Tempisque.

PARQUE TEMPISQUE

Parque Tempisque es una comunidad de uso mixto ubicada en Carrillo, Guanacaste, a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Con una extensión de 340 hectáreas, el proyecto busca contribuir al desarrollo de Guanacaste mediante una propuesta urbana inclusiva, con oportunidades residenciales, espacios públicos de acceso gratuito, actividades culturales, educación y servicios para habitantes y visitantes de la región.

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