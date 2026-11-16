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UNA amplía su oferta académica y de carreras para 2027

La Universidad Nacional abrirá tres licenciaturas independientes en ciencias biológicas y habilitará nuevas oportunidades de estudio en sus campus regionales. Si participa en el proceso de admisión, tenga presente las fechas de registro de títulos, consulta de resultados y matrícula.

Shirley Ugalde

Presentado por: UNA








Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.