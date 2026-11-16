UNA amplía su oferta académica y de carreras para 2027

La Universidad Nacional (UNA) iniciará el 2027 con una oferta académica renovada, que incorpora nuevas carreras, fortalece la presencia de áreas STEM y amplía las oportunidades de formación en distintas regiones del país.

La institución ofrece cerca de 100 opciones de grado y pregrado en áreas como Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la Tierra y el Mar, Ciencias de la Salud, Arte y Educación.

Estas carreras se imparten en los campus de Heredia, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, Corredores y Alajuela. Además, 47 de las carreras de la UNA cuentan con acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría.

Entre las principales novedades para el próximo año destaca la transformación de la oferta en ciencias biológicas, que dará paso a tres carreras independientes: Licenciatura en Biología Tropical, Licenciatura en Biología Marina y Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Aplicada.

Los énfasis en Biología Tropical, Biología Marina y Biotecnología se convertirán en carreras con identidad y planes de estudio propios, orientados a fortalecer las competencias profesionales y responder a los cambios científicos, tecnológicos, ambientales y productivos.

La Licenciatura en Biología Tropical está dirigida a quienes tienen interés en los ecosistemas, las especies, el trabajo de campo y la conservación. Su formación abarca desde las ciencias básicas hasta el estudio y la gestión de la biodiversidad, con contenidos de genética, evolución, ecología, conservación, ciencia de datos biológicos y bioestadística.

Los egresados de estas carreras podrán desempeñarse en investigación científica, universidades, centros de investigación, gestión ambiental y proyectos relacionados con la conservación y el manejo de la biodiversidad.

Por su parte, la Licenciatura en Biología Marina amplía las posibilidades de formación para estudiar y gestionar los ecosistemas marinos y costeros. Su plan contempla temas como oceanografía, cultivo de especies, planificación y gestión de ecosistemas marino-costeros, gobernanza oceánica, políticas públicas y evaluación ambiental.

Su campo profesional incluye investigación, conservación, restauración de hábitats, acuicultura, consultoría ambiental, biotecnología azul y gestión sostenible de los recursos marino-costeros.

La tercera novedad es la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Aplicada, que integra las ciencias biológicas con herramientas químicas, matemáticas, computacionales e ingenieriles. Su formación incorpora áreas como bioinformática, análisis de datos, biología molecular, microbiología aplicada, cultivo celular, bioprocesos industriales, diseño de biorreactores y gestión de calidad.

Las personas graduadas podrán desenvolverse en sectores como salud, agricultura, industria alimentaria, ambiente, bioeconomía, investigación e innovación tecnológica, además de participar en el diseño, implementación y optimización de procesos y productos biotecnológicos.

Admision UNA 2027

Más opciones fuera del Valle Central

La ampliación de la oferta también llegará a las sedes regionales Chorotega y Brunca, así como a las secciones regionales Central-Occidente y Huetar Norte y Caribe. La apertura de nuevos cupos permitirá acercar carreras vinculadas con áreas como agroindustria, manufactura, tecnología, economía digital, salud, educación, deporte y gestión pública a estudiantes de distintas zonas del país.

Las opciones anunciadas para el 2027 son las siguientes:

Campus Liberia: ofrecerá los bachilleratos en Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción e Ingeniería en Bioprocesos Industriales.

ofrecerá los bachilleratos en Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción e Ingeniería en Bioprocesos Industriales. Campus Nicoya: incorporará Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria y Ciencias del Movimiento Humano.

incorporará Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria y Ciencias del Movimiento Humano. Campus Pérez Zeledón: tendrá nuevos cupos para los bachilleratos en Inteligencia y Estrategia Global y Planificación Económica y Social.

tendrá nuevos cupos para los bachilleratos en Inteligencia y Estrategia Global y Planificación Económica y Social. Campus Coto: ofrecerá Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

ofrecerá Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos. Campus Alajuela: habilitará cupos en Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción.

habilitará cupos en Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción. Campus Sarapiquí: contará con Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción e Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

Fechas importantes del proceso de admisión

Quienes realizaron el examen de admisión y aspiran a ingresar a la UNA en el 2027 deben revisar las próximas fechas del proceso.

El primer paso es verificar que su promedio de admisión sea igual o superior al mínimo establecido por la universidad.

Además, los días 4 y 5 de enero de 2027, hasta las 5 p. m., deberán registrar su título de Bachillerato en Educación Media en el sitio web del Departamento de Registro, www.registro.una.ac.cr. Durante esas mismas fechas, las personas inscritas podrán solicitar un cambio de carrera si desean optar por alguna de las nuevas opciones académicas.

La lista de personas admitidas se publicará el 8 de enero, a partir de la 1 p. m., en la sección de Avisos importantes del sitio web del Departamento de Registro.

Quienes obtengan un cupo podrán realizar la matrícula en línea los días 14 y 15 de enero, de acuerdo con la cita asignada. El inicio de lecciones está previsto para el 8 de marzo de 2027.

Para conocer más sobre las carreras, el proceso de admisión, las becas y los beneficios estudiantiles, se puede consultar www.una.ac.cr y www.registro.una.ac.cr, así como los perfiles de Facebook e Instagram de registrouna.

También está disponible el teléfono 2562-6189.