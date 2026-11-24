Recibir un diagnóstico de cáncer implica mucho más que iniciar un tratamiento. Surgen preguntas, incertidumbres y decisiones que, en muchos casos, requieren la intervención de distintos especialistas. Saber a quién acudir, comprender las alternativas disponibles y coordinar las citas médicas puede convertirse en una carga adicional para quien ya enfrenta una situación difícil.

Precisamente, uno de los propósitos del modelo de atención del Centro de Cáncer y Hematología del Hospital Metropolitano es facilitar ese recorrido, mediante la coordinación de las diferentes disciplinas y servicios que requiere cada paciente.

Al cumplir diez años de funcionamiento, el Centro suma más de 12.500 pacientes atendidos y ha consolidado un modelo que integra diagnóstico, imágenes médicas, laboratorio, patología y biopsias, consulta especializada, farmacia oncológica, tratamientos, seguimiento e investigación clínica.

La importancia de esa articulación se refleja en la experiencia de los propios usuarios. Uno de los aspectos que más valoran es contar con un lugar donde pueden resolver sus dudas y acceder a las distintas especialidades que requiere su caso. En situaciones complejas, la atención puede involucrar hasta 17 especialidades, cuya coordinación se realiza desde el propio Centro, sin que el paciente tenga que organizar individualmente cada cita.

Esa necesidad de acompañamiento también es conocida por Francis Durman, CEO de Grupo Montecristo, quien durante la actividad conmemorativa compartió unas palabras desde una experiencia personal: además de su posición como directivo de la organización, ha sido paciente del Centro.

Francis Durman, CEO de Grupo Montecristo, durante la celebración del décimo aniversario del Centro de Cáncer y Hematología. (Grupo Montecristo/Cortesía)

Durman ha enfrentado dos diagnósticos de cáncer: primero de próstata y, más recientemente, de garganta, por el cual actualmente se encuentra en terapia de remisión. Haber vivido el proceso desde ambas perspectivas le ha permitido dimensionar las inquietudes que acompañan a un diagnóstico y la importancia de contar con diferentes disciplinas médicas que trabajen de manera coordinada.

Su mensaje estuvo marcado por la motivación y por el conocimiento de lo que significa para un paciente atravesar una enfermedad de este tipo. Una perspectiva que conecta con el propósito del modelo multidisciplinario que el Centro ha desarrollado durante esta década.

“Hoy puedo decir con mucho orgullo que en nuestro Centro de Excelencia estamos ganándole a la estadística. Esto es resultado del abordaje, los protocolos que hemos implementado durante estos diez años, la excelencia, la tecnología y las alternativas que ofrecemos para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas”. Francis Durman, CEO de Grupo Montecristo.

Un hito internacional en atención oncológica

Con una propuesta de atención oncológica única en Costa Rica, centrada en el paciente, el Hospital Metropolitano, a través de su Centro de Cáncer y Hematología, obtuvo la certificación internacional ASCO Certified® Patient-Centered Cancer Care Standards.

Este reconocimiento, alcanzado después de un riguroso proceso de preparación y evaluación, acredita el cumplimiento de estándares internacionales en áreas como calidad y seguridad, procesos clínicos y administrativos, experiencia y educación del paciente, y coordinación integral de la atención.

(Grupo Montecristo/Cortesía)

Actualmente, más de 55 profesionales de la salud participan en la atención integral del cáncer. El equipo reúne especialistas en oncología médica, cirugía oncológica, radioterapia, hematología, cuidados paliativos, psicooncología, fisioterapia oncológica, radiología intervencionista y manejo del dolor, entre otras disciplinas.

El Centro también cuenta con programas especializados de evaluación de alto riesgo, consejería genética, sobrevivencia, cuidados paliativos, dermatología oncológica y cardio-oncología. Además, ofrece acceso a estudios genómicos avanzados y mantiene la capacidad de coordinar casos complejos con centros especializados de Estados Unidos y Europa.

10 Años Centro De Cáncer HM

La investigación clínica constituye otro componente de su desarrollo. A través del Metropolitano Research Institute, desde 2020 se han desarrollado más de 25 estudios clínicos en oncología, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y ampliar el acceso de los pacientes a alternativas terapéuticas innovadoras.

De acuerdo con el tipo de cáncer, sus características moleculares y el estadio de la enfermedad, los pacientes pueden acceder a cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas y tratamientos hormonales. En determinadas enfermedades hematológicas también se contempla el trasplante de médula ósea.

Más de 1.000 nuevos casos en 2025

El alcance de la atención se refleja también en las cifras más recientes. Solo durante 2025, el sistema de salud del Hospital Metropolitano atendió más de 1.000 casos nuevos de cáncer, incluidos 300 casos de cáncer de mama y más de 250 de cáncer de colon.

Entre las patologías tratadas con mayor frecuencia en el Centro figuran también los cánceres de testículo, gástrico y páncreas, así como enfermedades hematológicas como mieloma múltiple, linfomas y leucemias. Su experiencia abarca, además, padecimientos menos frecuentes y de alta complejidad, como sarcomas y melanoma.

(Grupo Montecristo/Cortesía)

La atención trasciende la Gran Área Metropolitana: aproximadamente el 60 % de los pacientes proviene de esa región; cerca del 20 %, de Guanacaste; un 10 %, de otras zonas del país, como San Carlos, Limón y Quepos; y alrededor del 10 % corresponde a pacientes internacionales.

Diez años después de su creación, el Centro de Cáncer y Hematología suma una estructura de atención que combina distintas especialidades, investigación y alternativas terapéuticas. Su desafío continúa siendo responder a las necesidades de cada paciente durante las diferentes etapas de la enfermedad.