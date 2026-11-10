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‘Uber Mujeres’ llega a Costa Rica: las usuarias de la aplicación podrán elegir viajar solo con conductoras - Clone

La nueva función de Uber, “Uber Mujeres”, ya está disponible en el país, dentro del Gran Área Metropolitana: le explicamos cómo funciona

Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Uber - Datos de Uber señalan que el 95% de sus usuarias en Costa Rica considera importante tener la posibilidad de elegir si desean transportarse con un hombre o una mujer conductora cuando utilizan la plataforma.








Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.