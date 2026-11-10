‘Uber Mujeres’ llega a Costa Rica: las usuarias de la aplicación podrán elegir viajar solo con conductoras - Clone

Lab de Ideas con apoyo de Uber - Datos de Uber señalan que el 95% de sus usuarias en Costa Rica considera importante tener la posibilidad de elegir si desean transportarse con un hombre o una mujer conductora cuando utilizan la plataforma.

Esta cifra se dio a conocer este martes, durante el lanzamiento de Uber Mujeres, una nueva funcionalidad de la aplicación que permitirá a las usuarias solicitar viajes conducidos exclusivamente por conductoras.

La opción está disponible desde este martes 10 de noviembre para los viajes de UberX, el servicio estándar de la plataforma.

De acuerdo con Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, Panamá y el Caribe, elegir un viaje con Uber Mujeres no tendrá ningún costo adicional.

Además, representa un complemento a las iniciativas que la empresa puso en marcha en 2020 con Uber Ellas, un mecanismo que permite a las socias colaboradoras elegir que sus clientas sean únicamente mujeres:

“Uber Mujeres en Costa Rica es un espejo de UberX, por lo que elegir esa opción no variará el precio. Además, evaluaremos más adelante expandir la opción a otros productos, como Uber Comfort o Uber Black”, dijo.

Uber Mujeres En el evento de lanzamiento de Uber Mujeres, se llevó a cabo un conversatorio con Carolina Delgado, presidenta ejecutiva del INAMU, Amalia Ortuño, campeona mundial de crossfit adapatado, Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, Panamá y el Caribe, y Yanis Quesada, socia colaboradora de Uber. (Jimena Rodríguez Zamora/Jimena Rodriguez)

Cómo elegir Uber Mujeres

Para elegir esta herramienta, las usuarias solo deberán ingresar a la aplicación, seleccionar un punto de partida y uno de destino, y escoger la opción Uber Mujeres.

La gerente explicó que esta funcionalidad no estará disponible para usuarios hombres y que las mujeres podrán acceder a ella de tres formas: al solicitar un viaje inmediato, sujeto a la disponibilidad de la opción; mediante la función Reserva, para programarlo con anticipación; o al configurarla como preferencia para futuras solicitudes.

Para establecer Uber Mujeres como preferencia, la usuaria debe ingresar a la aplicación de Uber, entrar en «Cuenta», deslizar hasta «Preferencias de viaje» y seleccionar «Prefiero viaje con socias colaboradoras».

“En esta primera experiencia hay un proceso de validación en el que a la usuaria se le despliega una pantalla preguntándole si es mujer. Una vez confirmado el sexo, el viaje se lleva a cabo”, explicó Santillán.

Uber Mujeres Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, Panamá y el Caribe. (Jimena Rodríguez Zamora/Jimena Rodriguez)

La gerente agregó que el despliegue de esta nueva opción será progresivo. Por ahora, comenzará a funcionar en la Gran Área Metropolitana (GAM), con el objetivo de extenderse posteriormente al resto del país.

Además, Uber Mujeres contará con las mismas herramientas de seguridad que las demás opciones de la plataforma, como RideCheck, el PIN personalizado y la grabación de audio y video.

Costa Rica es el sexto país de Latinoamérica en incorporar este producto a su oferta de servicios.

“No todas las mujeres se mueven de la misma manera ni tienen las mismas preferencias. Por eso queremos ofrecerles más opciones dentro de la app de Uber para que cada una pueda decidir qué funciona mejor para ella en cada momento”, concluyó Santillán.