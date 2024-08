El arte ahora reside en Condominio Las Américas; de noche, buscamos el mejor cine

Una afición reciente consiste en revisar minuciosamente las publicaciones dedicadas a fotografías históricas de Costa Rica. Facebook, que utilizo poco, lo tengo repleto de estos grupos; Instagram, del que no me separo, está igual. Las calidades son variables.

Hay algún dolor en la nostalgia que se siente al ver el San José soñador de los años 70, con edificios inéditos en nuestro país que anunciaban una nueva era. Algunas delicias arquitectónicas de entonces han desaparecido y otras ya son anticuadas. De otras, guardamos los más variados recuerdos. Tras un recorrido por el Museo de Arte Costarricense la semana pasada, en esta ocasión nos fuimos a un edificio setentero que promete otra era... otra vez.

Abra, arte en Condominio Las Américas

Abra (abra.espacio), espacio de arte ubicado en Condominio Las Américas, avenida segunda, San José. Cortesía de abra.espacio.

La pregunta más urgente para San José en este momento es que muchos de sus edificios más grande y mejor ubicado están vacíos. No es un problema nuevo, pero se agravó con la pandemia: para el 2021, varios inmuebles llevaban hasta una década vacíos.

Tan extendido es el problema, que un articulista propuso en este diario que diseñar un impuesto a propiedades en desuso podría obligar a sus propietarios a buscarles un uso y, por otra parte, financiar el alto costo de nuestra población que envejece.

Más allá del intríngulis político que tales propuestas puedan destapar, es verificable a simple vista que piso tras piso del puro corazón capitalino languidece acumulando polvo. De vez en cuando, alguna buena idea nos hace pensar si otro futuro será posible, y eso justamente ha hecho Abra (abra.espacio), un nuevo hogar para el arte contemporáneo y sus comunidades.

Ubicado en el quinto piso del Condominio Las Américas, en plena avenida segunda, Abra es un proyecto sin fines de lucro que ocupa estos espacios vacíos con exposiciones, charlas, talleres y otros encuentros artísticos. Fundado por la artista visual Montserrat Mesalles se presenta como un espacio para “la colaboración, la innovación y una dedicación a la excelencia artística”.

Inaugurado en Condominio Las Américas, Abra es un espacio de arte contemporáneo. Cortesía de abra.espacio.

“Cada colaborador aporta sus experiencias e ideas únicas, derivadas de diversas trayectorias en el mundo del arte. Juntos, cultivamos abra.espacio como un centro de aprendizaje y crecimiento, nutriendo proyectos que tienen el potencial de redefinir los límites artísticos y contribuir tanto a la comunidad artística como a la sociedad en general”, me escribe Emmanuel Rodríguez, artista y miembro del equipo de Abra.

Abra ha albergado hasta ahora encuentros sobre arte y filosofía, exposiciones de artistas como Nadia Mendoza y José Manuel Oviedo, y la nueva encarnación de La Salita Temporal, nacida en la ya desaparecida casa de Temporal, en Los Yoses. Todo cambia, pero permanece el deseo de compartir arte, tejer una comunidad en torno a él e insuflarle vida a una ciudad deseosa de arte.

En Abra, espacio de arte nuevo en San José, se celebran actividades pedagógicas, exposiciones y otros eventos relacionados con arte contemporáneo. Cortesía de abra.espacio.

Con una agenda que se ensancha, Abra “busca contribuir a la reconstrucción de la ciudad de San José, como un punto de encuentro para disfrutar de la cultura que se produce en nuestro país”, como me cuentan sus gestores. ¿Qué requiere para que eso ocurra? Público, por supuesto. En la página de Instagram de abra.espacio se puede enterar de todo lo que ocurre.

Ojalá en algunos meses veamos florecer más espacios así en nuestra capital. En la pospandemia, ha sido difícil consolidar proyectos de este tipo, pero creo que hay hambre y hay oportunidades. ¿Ha visitado algún espacio del que desee contarnos?

Preámbulo: ciclo de cine gratis en el Centro de Cine

No hemos contado todavía la historia de cómo nos volvimos más cinéfilos que antes, pero cualquier asiduo a las salas se habrá dado cuenta de que los públicos han cambiado. No solo quieren más, sino que eligen mejor. Incluso con la oferta de las plataformas de streaming, cuya virtud es más la facilidad de acceso que precisamente la calidad, nuestros públicos parecen estar buscando “algo más”.

A ese “algo más” se dedica Preámbulo, el ciclo de cine semanal del Centro de Cine, parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Este programa se creó en el 2015 como abrebocas de la que sería nuestra Cinemateca Nacional en el Teatro Variedades, adquirido por el Estado en el 2014. Eso amerita todo un debate... Por ahora, podemos estar satisfechos de que en Preámbulo encontramos una agenda constante, diversa y que cada vez atrae a más públicos.

El Centro de Cine y el Instituto Nacional de Seguros iluminados de noche, en el límite de barrio Amón y de barrio Otoya. Foto: Fernando Chaves Espinach.

El Centro de Cine se ubica en barrio Otoya, detrás del Instituto Nacional de Seguros, y el edificio en sí es una de las joyas de San José. Ileana Vives le dedicó una detallada publicación en el 2019, La casa victoriana, donde nos cuenta la historia de este edificio construido en 1910. Fue casa de políticos, de instituciones nacionales y extranjeras y, desde los años 70, del incipiente Centro de Cine.

Preámbulo ofrece películas gratis todos los jueves, viernes y sábados y la mejor manera de enterarse de la oferta es siguiéndolos en Instagram. Dos consejos: si se antoja de una película y estima que será popular, procure llegar temprano, porque la entrada es gratuita y hay aproximadamente 70 asientos. El segundo: no hay estacionamientos cerca, así que procure llegar por otros medios para que disfrute en calma.

¿Qué tipo de cine? Pues de todo. Esta semana, por ejemplo, hay un ciclo temático dedicado al rock: este sábado, no se pierda la brillante The Last Waltz, 1978, dirigida por Martin Scorsese y acerca de The Band... fíjese en Bob Dylan, Eric Clapton, Joni Mitchell...). También hay ciclos temáticos, de géneros cinematográficos, de cineastas en particular y mucho más.

Conozca los servicios y actividades que el Centro de Cine ofrece para el público

Qué hacer en San José esta semana

En San José de día y de noche recomendamos eventos, sitios, curiosidades y personajes de San José. Esta semana, empiezo con tres recomendaciones de qué hacer del 9 al 16 de agosto del 2024.

Musical ‘Querido Evan’ (del 8 al 18 de agosto en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños): El exitoso musical de Broadway aterriza en Costa Rica de la mano de Luciérnaga Producciones. Es una obra controversial y eso hace falta en nuestros escenarios. Ya quiero ver cómo quedó la versión local; aquí puede leer sobre Querido Evan.

‘Juan Vainas y Chibolo contra la momia’ (de viernes a domingo en el Teatro Lucho Barahona): Si bien Juan Vainas y Chibolo no son para todos los gustos, no dejan de llenar salas. Aquí puede aventurarse con ellos en su descubrimiento de un extraño sarcófago, en el Teatro Lucho Barahona (de El Triciclo).

Beatle Day (domingo 11 de agosto en La Sabana): La agrupación Meet the Beatles contribuye con mantener viva la pasión por la banda británica. Este domingo 11 a las 10 a. m., en una actividad para toda la familia, celebrarán el Beatle Day en La Sabana, frente a la Contraloría General de la República.

Próximamente en San José de día y de noche: dónde comprar café “de verdad” en la capital, cómo encontrar los mejores libros y otro jardín inesperado. ¡Nos vemos en Chepe!