Colores nunca vistos en el museo y, al anochecer, un picante irresistible

¡Cómo cambia San José de un momento a otro! Algunas mañanas parecen idóneas para caminatas que pronto frena la lluvia; otras empiezan grises y culminan con atardeceres fotografiados desde todas partes. Eso pensé el otro día al pasar frente a los jardines del Teatro Nacional, y que en otra luz se ven muy distintos... bellos, igualmente.

No puede decirse lo mismo de todos los rincones de la capital. Sí, a veces se afea. Alguna luz no le conviene, y los problemas propios, pues los conocemos bien. El nuevo alcalde, espero, pronto debería de ofrecer más detalles de cómo afrontará el problema de la basura, que arruina incluso zonas vibrantes como el barrio chino en el Paseo de los Estudiantes. Puede resultar abrumador.

Así que me hacía falta ver algo de verde, algo de arte y caminar más... Esta semana, en San José de día de noche, nos fuimos al museo y a un restaurante en el oeste.

El color de Carlos Cruz-Diez en el Museo de Arte Costarricense

Unos años atrás, me quedé frío ante una pintura de Carlos Cruz-Diez exhibida en la Tate Modern, en Londres. No era solo que se tratara de uno de mis artistas favoritos de América Latina, sino que el venezolano había fallecido el día anterior; en el suelo, bajo la pintura, vibrante y “en movimiento” como siempre, yacía un arreglo floral y los visitantes iban dejando notitas, florecitas...

Reproducción de una obra de Carlos Cruz-Diez exhibida en el Museo de Arte Costarricense. Cortesía de Atelier Cruz-Diez y Museo de Arte Costarricense.

Es curioso cómo nos acercamos a artistas así por casualidad, por conexiones espontáneas. Entiendo los avances de Cruz-Diez (1923-2019), pionero venezolano del arte cinético y el op-art, a un nivel histórico, intelectual. Pero aunque uno lea explicaciones, nada se compara con la energía que se lanza sobre uno al verlas. En ellas, el color, sus formas, sus superposiciones, sus intrincadas composiciones hacen al ojo reajustarse, reacomodarse, re-ver. Provocan algo físico en nuestro cuerpo.

Por eso tenías ganas de vistar RGB: Los colores del Siglo, exposición educativa dedicada al venezolano en el Museo de Arte Costarricense, en La Sabana. Consiste de 16 reproducciones que nos acercan a Cruz-Diez, exhibidas así para facilitar su viaje a cuanto lugar sea posible. Es una oportunidad para aprender con obras que resumen su trabajo desde los años 60.

Pero además, visitar el MAC cualquier día es un placer. Nuestro antiguo aeropuerto ahora más bien en oasis de silencio, apetecido en nuestra escandalosa capital. En sus paredes blancas, los juegos de Cruz-Diez resaltan más, jugando entre ellas, invitándonos a mirar de otro modo.

Vista de 'RGB: Los colores del Siglo', exposición de reproducciones de Carlos Cruz-Diez en el Museo de Arte Costarricense. Cortesía de Atelier Cruz-Diez y Museo de Arte Costaarricense.

¿Qué pasaría si mirarámos así, de otro modo, a San José? Bueno, la exposición ayuda. Frente a la Escuela Buenaventura Corrales, una intervención temporal supervisada por el Atelier Cruz-Diez redibuja la calle; se realizarán dos intervenciones más en otros puntos. Ya sabemos que el asunto de pintura en las calles josefinas no ha sido feliz recientemente... pero en este caso, como en sus pinturas y otras obras, Cruz-Diez nos crea otra forma de cruzar la calle por un minúsculo momento, suficiente para sonreír.

Pensar la ciudad como un juego: qué diferencia haría.

Intervención inspirada en la obra de Carlos Cruz-Diez frente a la Escuela Buenaventura Corrales. Se crearán estos pasos en tres puntos, con apoyo de EPA. Cortesía de Atelier Cruz-Diez y Museo de Arte Costarricense.

Disfrutemos hot pot en Espacio Picante

Tras el paseo por el museo, llega el hambre. En la zona de La Sabana la oferta gastronómica ha ido mejorando continuamente. Si antes costaba decidir, o esquivar trampas, ahora más bien es apuesta segura optar por algunos de los locales nuevos. No todos, no hay que dejarse engañar... Y hay trucos para detectar cuando un restaurante corre alto riesgo de decepcionar. ¿Cuáles son sus consejos para atreverse a probar un lugar nuevo?

En el hot pot se van colocando distintos ingredientes en el caldo para cocinarlos allí mismo. Foto: Espacio Picante.

Bueno, esta vez optamos por un clásico. Italo Calvino decía del clásico (literario) que es aquel libro que no ha terminado de decirnos todo lo que tiene que decir. Lo mismo con el hot pot. Antiquísima tradición culinaria de China que ha vivido muchas encarnaciones, ahora nos llega como un pequeño espectáculo que complace a grupos de comensales en todo el país. Ya que nos sedujo la comida asiática, ahora se trata de buscar los que no fallan, y a mí, al menos, Espacio Picante no me ha quedado mal.

Espacio Picante da lo que promete. En serio: no abuse con el picante, especialmente si comparte con todos. Pues claro, el hot pot, donde vamos colocando finos cortes de carnes y vegetales en un caldo especiado, es mejor para compartir, para que así cada quien pueda pedir algo distinto y explorar los sabores que ofrece este menú.

Para compartir el hot pot, aparte tiempo y ganas de comer. Claro está, hay muchos platillos más por compartir. Espacio Picante se ubica 150 m al este de Soda Tapia, en San José.

Entre los ingredientes, encontramos calamar, cerdo, distintos vegetales y fideos. Foto: Espacio Picante.

Qué hacer en San José esta semana

En San José de día y de noche recomendamos eventos, sitios, curiosidades y personajes de San José. Esta semana, empiezo con tres recomendaciones de qué hacer del 2 al 9 de agosto del 2024.

Mercado Solidario, edición 2 (3 de agosto en Taller Contraforma, Los Yoses): “Equipo Palestina” es la segunda edición del Mercado Solidario, con venta de arte gráfico, ropa, tatuajes en vivo, café, música y mucho más en beneficio de Palestina. Contraforma se ubica en Los Yoses.

‘La Rondine’, de Puccini (viernes 9 y domingo 11 de agosto en el Auditorio Humboldt): A los 100 años de la muerte de Giacomo Puccini, Ópera de Cámara de Costa Rica le dedica dos noches a La Rondine (La golondrina), una ópera de 1917 sobre los amores de Magda de Civry. Esta obra se representa relativamente poco, pero es bella; Angela Gheorghiu es quizá su intérprete más famosa. Disfrutemos en el Auditorio Humboldt, en Pavas.

Concierto de 47 aniversario de Gaviota (3 de agosto en el Teatro Nacional): A casi medio siglo de alzar vuelo, Gaviota no se detiene: ahora nos cantan sus éxitos más queridos en el Teatro Nacional. Lea más sobre el concierto de esta agrupación costarricense.

Próximamente en San José de día y de noche: caminatas inusuales, empanadas gloriosas y edificios que se desvanecen. ¡Nos vemos en Chepe!