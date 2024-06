‘Querido Evan’: Producción tica de disruptivo musical de Broadway llegará al Auditorio Nacional

Un nuevo musical llegará a los escenarios de Costa Rica. Se trata de Querido Evan, un proyecto de Luciérnaga Producciones que sigue la historia de la aclamada obra de teatro Dear Evan Hansen, una producción que aborda temáticas profundas como salud mental, depresión, ansiedad y soledad.

Este espectáculo, presentado en Broadway desde 2016, fue galardonado con seis premios Tony –reconocimientos más prestigiosos en el teatro estadounidense– y también cuenta con una película homónima disponible para streaming en Netflix.

La obra de teatro narra la historia de Evan, un adolescente con ansiedad social que lucha por conectarse con su familia y sus pares. Tras el suicidio de Connor Murphy, uno de sus compañeros de clase, el colegio se ve envuelto en una controversia mediática. Para ser aceptado, Evan simula haber tenido una estrecha amistad con el fallecido y, a medida que gana popularidad, se convierte en un consuelo para los padres del difunto, atraviesa un proceso de autodescubrimiento.

Las 10 funciones de este espectáculo serán codirigidas por el reconocido director Adrián Castro Baeza, quien estuvo a cargo de producciones como el musical Jesucristo Superestrella y la obra Me hubiera gustado saber que venías hoy. A su lado, trabaja en la dirección la conocida actriz y cantante Silvia Baltodano, quien fue protagonista en el musical Cabaret.

Baltodano también fungió como jueza en el programa Dancing with the Stars Costa Rica y fue profesora en Tu cara me suena. El musical Querido Evan es la primera vez en que asume el trabajo de la dirección teatral.

“El desafío más grande, sin duda alguna, es sentirme preparada para dirigir. Sin embargo, tal y como Evan nos enseña, no estamos solos en este camino. Cada día me inspiran las personas que me rodean, como Adrián (Castro Baeza) que es un director experimentado y el maravilloso equipo de trabajo, tan apasionados por lo que hacen. Como he dicho, cuando las cosas se hacen con amor y dedicación, el éxito está asegurado”, expresó Baltodano.

Las presentaciones de este musical se llevarán a cabo del 8 al 18 de agosto de 2024 en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Las entradas para disfrutar del espectáculo, que van desde los ¢15.000 hasta los ¢30.000 colones, ya están a la venta a través del sitio web boleteria.museocr.org.

El elenco y equipo de Querido Evan

El actor seleccionado para convertirse en Evan Hansen al público costarricense es Fabián Soto, quien regresará al país después de completar sus estudios de teatro musical en Reino Unido. Según comentó el artista, su rol es complejo en términos actorales y vocales, lo cual le genera nerviosismo y emoción al asumirlo.

El actor nacional Isaías Badilla, quien estaba estudiando en Nueva York, interpretará el rol de Connor Murphy. El elenco se completa con destacados artistas como Rodrigo Durán, Natalia Regidor y Gabriela Alfaro, así como jóvenes emergentes como María Arriaga, Natalia Vargas y Daniel Murillo.

La música de Querido Evan será interpretada en vivo por un conjunto de ocho músicos, liderados por la directora Marina Pavliuchkova. Además, la producción general del espectáculo estará a cargo de Mariangela Cubillo y Javier Echeverría.

Otras de las producciones musicales disruptivas de Luciérnaga Producciones han sido West Side Story (2015), Chicago (2017 y 2018), Monstruos: La Comedia Musical (2019) y Jesucristo Superestrella (2023).

