Agricultor percibió un olor a pesticida en su finca, vio a sus matas de chile morir y terminó ganando una indemnización en la Corte

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada con IA, una plantación muerta de chile
Un agricultor acudió a los tribunales para exigir indemnización por la pérdida de 32.000 plantas de chile, atribuida a una fumigación en una finca vecina. El caso escaló hasta la Sala Primera de la Corte, que resolvió a su favor. (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

