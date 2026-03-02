Por tanto

¿Quién responde por los daños cuando una fumigación afecta a los vecinos? Esto dice la ley en Costa Rica

La abogada Fernanda Jiménez, de la firma Tactic Legal, explica los alcances de la responsabilidad civil por daños generados por una fumigación. Vea en qué casos aplica y cómo reclamarla

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada por IA, alguien fumigando un apartamento.
La abogada Fernanda Jiménez, de la firma Tactic Legal, explicó a ‘La Nación’ los alcances de la responsabilidad civil por daños generados por una fumigación. Vea en qué casos aplica y cómo reclamarla. (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) (ChatGPT/ChatGPT)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

