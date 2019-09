Parece que algo se repite todos los fines de semana y esto no solo se ve en el fútbol, sino también ocurre entre semana cuando los adultos en nuestros trabajos tenemos jefes que queriendo controlar todo, no nos permiten desarrollar nuestro potencial; es más, nos limitan y encasillan en algo que nos oprime hasta ponernos de mal humor. Como empecé este escrito, no se puede generalizar, ya algunos van cambiando, pero el proceso parece ser lento.