El rey de la selva no es veloz ni resistente para cazar a sus presas y tiene pocos minutos. Necesita atacar con precisión y se conduce sigilosamente; si no lo hace ese día no tendrá su alimento. Necesita estar en control absoluto para no cometer errores. Curiosamente, pasan en pie aproximadamente siete horas para luego dormir o descansar lo que queda del día.