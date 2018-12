Manudos: En cuando a este, tan popular, no hay certezas definitivas, pero sí una teoría de historiador. Ronald Castro, especialista en historia de Alajuela, dijo en una entrevista para la televisora Repretel que este apodo proviene del ferrocarril y de una rivalidad con los heredianos. Según Castro, en los primeros años del ferrocarril, algunos alajuelenses robaban prendas de ropa de los vagones que provenían de Heredia estirando sus manos desde la estaciones. Así se ganaron el apodo de “manudos”, que no era más que otra forma de decir “ladrones”. Con los años el significado del origen se olvidó y pasó a ser casi un gentilicio de los alajuelenses. No solo se usa en fútbol sino con todos los que provienen de esta ciudad.