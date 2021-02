“En la universidad no solo estudiaba. También trabajaba como acomodador de sillas y mesas en un centro de eventos. Luego, logré una pasantía con una empresa en Arizona. A veces pasaba despierto de 6 a. m. a la 1 a. m. entre la pasantía y los estudios. Era un montón de trabajo. (...) ¿Perseverante? Sí, soy perseverante y eso me ha ayudado en la vida. Por eso me identifico totalmente con el nombre de esta misión a Marte”, añadió.