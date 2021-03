“Me gustaría mucho verla, y que me mire a los ojos y vea que yo no soy una persona de mal corazón, ni que piense que yo quise perjudicarla. (...) No lo hice nunca con ninguna mala intención de dejarlos a ustedes mal (al personal sanitario). Yo aplaudo el trabajo excelente que están haciendo las enfermeras, los médicos, los laboratoristas, todo el personal de salud”, afirmó.