Formulario I-94: ¿moda en redes o requisito real para ingresar a Estados Unidos?

Cada viajero a Estados Unidos puede verificar de forma sencilla el formulario I-94.

Probablemente, usted ha visto en redes sociales que se pone de moda una nueva sugerencia para quienes viajan a Estados Unidos. Algunas personas recomiendan portar el formulario I-94.

¿De qué se trata ese documento? ¿Realmente debería tenerlo a mano siempre?

El I-94 es el registro oficial de entradas y salidas de Estados Unidos, destinado a las personas no inmigrantes, es decir, quienes viajan como turistas, estudiantes o trabajadores temporales, entre otros.

No obstante, no es obligatorio llevarlo si viaja con fines turísticos, pues es la misma información que visualizará el oficial migratorio en su sistema.

Así que, más que cargar el documento, lo importante es asegurarse de que sus datos estén correctos. Supervisar su I-94 es una forma sencilla de proteger su historial migratorio y viajar con mayor tranquilidad.

Usted puede acceder a su formulario I-94 en línea, donde verá las fechas de sus entradas y salidas, así como los puertos por donde ingresó o salió.

Este documento es una prueba importante de que el viajero respetó los plazos de estancia otorgados por el oficial migratorio al llegar a Estados Unidos.

El formulario I-94 se obtiene en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Desde ahí, se puede descargar o imprimir.

En el siguiente enlace, les detallo la forma en que puede revisar sus entradas y salidas de EE. UU. mediante el I-94.

