Descubra si su visa de Estados Unidos fue cancelada o sigue vigente; el método es sencillo

De una forma sencilla puede comprobar si su visa de Estados Unidos fue cancelada o sigue vigente.

¿Su visa de Estados Unidos sigue vigente o fue cancelada? Esa duda es más común de lo que parece, especialmente cuando se acerca su próximo viaje, tiene una escala en ese país o simplemente quiere despejar cualquier temor.

En los últimos meses, varias personas han reportado que sus visas fueron revocadas sin previo aviso, e incluso se enteraron al llegar al aeropuerto.

Recap: ¿Por qué le siguen revocando las visas a los ticos?

Sin embargo, existe un método muy sencillo para verificar el estado de su visa de EE. UU. directamente en la plataforma oficial del Departamento de Estado.

A continuación, le explico el paso a paso.

Paso 1: Ingrese al sitio web oficial

Lo primero es acceder a la herramienta del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde puede consultar el estatus de su visado. Puede dar click aquí.

Esta es la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos donde puede verificar el estado de su visa. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 2: Seleccione el tipo de visa

Al ingresar, la primera casilla se llama Visa Application Type. Aparecen dos opciones:

Immigrant visa (IV)

Nonimmigrant visa (NIV)

Para verificar una visa de turismo, debe escoger nonimmigrant visa (NIV).

Debe seleccionar Nonimmigrant visa. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 3: Elija la ubicación donde tramitó la visa

En la casilla Select a location, seleccione Costa Rica, San José, o la embajada correspondiente, en caso de haber hecho el trámite en otro país.

Debe seleccionar Costa Rica o el país donde tramitó su visa. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 4: Digite el número de formulario DS-160

La siguiente casilla, Application ID or Case Number, pide el número del formulario DS-160 que utilizó al solicitar la visa.

Este dato suele estar en su correo electrónico, y si hizo el trámite con un asesor, deberá pedirle que se lo facilite.

En este paso debe digitar el número del formulario DS-160. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 5: Llene los datos de pasaporte y apellido (o ingrese NA)

Después encontrará dos campos muy sencillos:

Passport number (número de pasaporte)

First 5 letters of surname (primeras cinco letras de su apellido)

Pero atención: si usted tramitó su visa antes del 1.° de enero del 2022, debe escribir NA en ambos espacios.

Si no lo hace, el sistema no le mostrará la información que está buscando.

Aquí debe digitar el número de pasaporte y las primeras cinco letras de su apellido. Si la visa la tramitó antes del 1 de enero del 2022, en ambas casillas solo debe escribir NA. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Paso 6: Ingrese el código de verificación

Por último, digite el código que aparece en pantalla y presione el botón rojo Submit.

Tras enviar la información, aparecerá una pantalla con el estatus de su visa:

Issued: su visa sigue vigente.

Revoked: su visa fue cancelada y deberá solicitar una nueva.

Debe digitar el código que aparece y luego dar click en el botón de Submit. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

Estados Unidos recalca que la visa no es un derecho, sino un privilegio sujeto a revisión periódica. Las autoridades migratorias analizan constantemente si los viajeros siguen cumpliendo los requisitos; de no ser así, pueden revocar el visado en cualquier momento.