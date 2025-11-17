Descubra si su visa de Estados Unidos fue cancelada o sigue vigente; el método es sencillo

¿Su visa de Estados Unidos sigue vigente o fue cancelada? Esa duda es más común de lo que parece, especialmente cuando se acerca su próximo viaje, tiene una escala en ese país o simplemente quiere despejar cualquier temor.
En los últimos meses, varias personas han reportado que sus visas fueron revocadas sin previo aviso, e incluso se enteraron al llegar al aeropuerto.
Sin embargo, existe un método muy sencillo para verificar el estado de su visa de EE. UU. directamente en la plataforma oficial del Departamento de Estado.
A continuación, le explico el paso a paso.
Paso 1: Ingrese al sitio web oficial
Lo primero es acceder a la herramienta del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde puede consultar el estatus de su visado. Puede dar click aquí.
Paso 2: Seleccione el tipo de visa
Al ingresar, la primera casilla se llama Visa Application Type. Aparecen dos opciones:
- Immigrant visa (IV)
- Nonimmigrant visa (NIV)
Para verificar una visa de turismo, debe escoger nonimmigrant visa (NIV).
Paso 3: Elija la ubicación donde tramitó la visa
En la casilla Select a location, seleccione Costa Rica, San José, o la embajada correspondiente, en caso de haber hecho el trámite en otro país.
Paso 4: Digite el número de formulario DS-160
La siguiente casilla, Application ID or Case Number, pide el número del formulario DS-160 que utilizó al solicitar la visa.
Este dato suele estar en su correo electrónico, y si hizo el trámite con un asesor, deberá pedirle que se lo facilite.
Paso 5: Llene los datos de pasaporte y apellido (o ingrese NA)
Después encontrará dos campos muy sencillos:
- Passport number (número de pasaporte)
- First 5 letters of surname (primeras cinco letras de su apellido)
Pero atención: si usted tramitó su visa antes del 1.° de enero del 2022, debe escribir NA en ambos espacios.
Si no lo hace, el sistema no le mostrará la información que está buscando.
Paso 6: Ingrese el código de verificación
Por último, digite el código que aparece en pantalla y presione el botón rojo Submit.
Tras enviar la información, aparecerá una pantalla con el estatus de su visa:
- Issued: su visa sigue vigente.
- Revoked: su visa fue cancelada y deberá solicitar una nueva.
Estados Unidos recalca que la visa no es un derecho, sino un privilegio sujeto a revisión periódica. Las autoridades migratorias analizan constantemente si los viajeros siguen cumpliendo los requisitos; de no ser así, pueden revocar el visado en cualquier momento.