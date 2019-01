Para un banco de este país yo no soy Esteban Ramírez. Soy María Camacho. Para ellos dejé de ser yo hace más de un año cuando insistentemente comenzaron a llamar a mi número de celular y a preguntar por María Camacho. Al principio me pareció un error sin importancia, pero luego se convirtió en una rutina de todos los días (el jueves anterior me contactaron tres veces).