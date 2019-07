Eurobonos sí, pero no más allá de $1.500 millones; necesidades de financiamiento del Gobierno cubiertas por el resto del año, pero más de eso no sabemos; los mercados financieros recuperan la confianza en Costa Rica, pero los consumidores aún no. La lista de contrastes de la economía es tan amplia, que está como para recostarla en un diván.