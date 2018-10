Algunas personas con las que he hablado esperan que el dólar tienda a bajar movido por la estacionalidad, pues entran divisas desde casas matrices para el pago de aguinaldos e impuestos, en algunas empresas. Yo no me hago ilusiones; en el momento en que haya una oportunidad así, un pico de oferta, el Banco Central aprovechará para restablecer parte de sus reservas monetarias; sí, quizas baje un poco, pero la orilla de los ¢570 se ve cada vez más lejana.