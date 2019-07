Un paréntesis: antes del lunes pasado me habría atrevido a decir que la aprobación de esta emisión de eurobonos es una victoria anémica (ir por 100 a Cuesta de Moras y devolverse con 25 no parece ser un resultado muy contundente), pero ahora que vimos el repentino traspié legislativo del crédito para restaurar el Teatro Nacional, cualquier monto aprobado me parece ganancia.