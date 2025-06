¿Se está acercando Costa Rica a la línea roja de China?

China tiene clara su línea roja: no se metan con Taiwán. Lo ha evidenciado en muchas ocasiones. Para países pequeños, la línea roja significa "el que está con Taiwán no está conmigo“. Al gigante asiático no le place mantener relaciones diplomáticas con estados que reconozcan la autonomía de la isla.

