Laura Fernández aceptó un precio demasiado alto en el acuerdo con los pastores: candidaturas a diputado y posibles embajadas

La candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aceptó un precio demasiado alto en el acuerdo que selló con un grupo de pastores evangélicos, llamado Foro Mi País. Les cedió candidaturas a diputado del PPSO y les abrió la puerta para proponer nombramientos en embajadas, ministerios y salas de la Corte Suprema de Justicia.

El equipo de campaña de Fernández ahora culpa a La Nación y la acusa de mentir, pero las pruebas están a disposición de todos.

Primera prueba: video de entrevista con Laura Fernández

La primera evidencia es una entrevista que la propia Laura Fernández concedió a la radioemisora cristiana Stéreo Visión Internacional esta semana, el miércoles 14 de enero, en la que el pastor Reynaldo Salazar, del Foro Mi País, se refirió el acuerdo y dijo que se permitió "que el sector sugiriera candidatos a diputados“.

Literalmente, aseguró: "En este momento, hay 24 de los 57 candidatos, hay 24 señoras y señoras que son cristianos evangélicos, 4 establecidos por el Foro“.

El 14 de enero, Laura Fernández asintió cuando el pastor Reynaldo Salazar dijo que Pueblo Soberano puso 24 evangélicos como candidatos a diputado

Luego, añadió que el grupo político religioso podrá “sugerir atestados de personas altamente calificadas evangélicas” para puestos de ministros, viceministros y cargos en embajadas.

Segunda prueba: miles de folletos y la instrucción

La segunda prueba la constituyen los miles de folletos que los líderes del grupo político religioso distribuyeron entre pastores evangélicos, en los que se llama a los feligreses a votar por Laura Fernández. Los repartieron el jueves 15 de enero, al día siguiente de la entrevista, en el Temblo Bíblico, en Tibás.

En los folletos, que tienen el logo de Pueblo Soberano, la información es coincidente con lo dicho en la entrevista. En relación con la “alianza política estratégica” aceptada por la candidata oficialista, se indica que la ella acordó:

-Asignar espacios para candidatos cristianos evangélicos para diputados (24 personas garantes del cumplimiento)

-Dar apertura para que, desde el Foro Mi País, se presente candidatos a Defensoría de los Habitantes, distintas Salas del Poder Judicial y funcionarios del Servicio Exterior

-Designar con especial atención a los ministros de Educación y Salud

Folleto entregado por los pastores del Foro Mi País. (JOHN DURAN/John Durán)

Tercera prueba: instrucción explícita a los pastores

Según dio a conocer Marco Albertazzi, cristiano antivacunas al que expulsaron del evento en Tibás por grabar, el pastor Reynaldo Salazar les dio la siguiente instrucción a los pastores:

“Si usted decide apoyarnos, ¿qué tiene que hacer? Mire, tenemos miles de estos folletos y lo que queremos es que usted decida si quiere apoyar. Si usted quiere apoyarnos, ¿qué es lo que va a hacer?

“Al finalizar esta reunión, usted pasa a las mesas de allá, recoge la cantidad de folletos que quiere llevarse y, para que usted no haga nada desde el altar ni en el culto, y que usted como pastor no se exponga, la estrategia que le estamos pidiendo es: vea, busque un líder, por eso les pedimos hoy que vinieran con líderes, busque unos líderes de su iglesia, uno, dos, tres, cuatro, lo que sea... Cuando termine el culto, el próximo domingo, solo dos domingos quedan para las elecciones; cuando termine el culto, díganle a su gente que, en la parte de afuera del edificio, agarren este material y se lo den a los hermanos”.

El impacto del precio pactado

Todo acuerdo conlleva que ambas partes aporten algo. En este caso, la campaña de Fernández niega haber concedido candidaturas a diputado por motivos religiosos.

Sin embargo, hay varias cosas ciertas:

Estos pastores están haciendo proselitismo

Es notorio que el Foro Mi País está haciendo proselitismo en busca de votos para la candidata de Pueblo Soberano. Pareciera ser parte de la campaña política.

Usaron el nombre de la Alianza Evangélica

Aunque ahora la Alianza Evangélica niegue tener relación, existe una invitación del Foro Mi País dirigida a pastores, para otra actividad de Laura Fernández en Limón, en la que el grupo tenía decir tener el aval de la Alianza.

Es como si sacerdotes católicos llamaran a votar por un candidato en específico, diciendo que tienen el aval de la Conferencia Episcopal.

Hay preocupación en otras iglesias evangélicas

No obstante, la situación ha generado malestar en algunos sectores de la iglesia evangélica, la cual no tiene una estructura vertical. Al menos denominaciones se han separado de lo que hizo el Foro Mi País.

Los candidatos a diputado se escogieron con listas hechas a dedo

Cuando Pueblo Soberano escogió las candidatos a diputado, hubo polémica porque a los asambleístas se les presentaban papeletas provincias previamente hechas. Simpatizantes del oficialismo se quejaron de que no había apertura. El pacto con los pastores pudo haber incidido en ello.

Un eventual gobierno queda supeditado a la carta ideológica de los pastores

En la entrevista, el pastor Reynaldo Salazar afirmó que Fernández también se comprometió a seguir 15 principios y valores cristianos, contenidos en lo que describió como "una carta ideológica, filosófica, para las políticas públicas“.

Lo pactado parece ser un precio demasiado alto, si se toma en cuenta que existen numerosos sectores en el país, como agricultores, gremios profesionales, otras denominaciones religiosas y organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Sin embargo, un eventual gobierno de Fernández queda supeditado a este grupo de pastores, el cual ya ha dictado orientaciones en políticas públicas sensibles, como la educación sexual y la norma técnica sobre el aborto terapéutico.

Los pastores del Foro Mi País, que ahora rehúsa hablar con la prensa, también debe sopesar el precio político que acepta. Debería contestar si está de acuerdo con que el gobierno abra procesos a padres de familia porque una niña se expresa libremente, o si está de acuerdo con que el Gobierno presione a jerarcas para que se le otorgue a una caución a una empresa mexicana interesada en un contrato.