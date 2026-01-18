Corrillos Políticos

Laura Fernández aceptó un precio demasiado alto en el acuerdo con los pastores: candidaturas a diputado y posibles embajadas

Los pastores del Foro Mi País están haciendo propaganda en favor del oficialismo como si sacerdotes católicos llamaran a votar por un candidato, diciendo que tienen el aval de la Conferencia Episcopal. ¿A cambio de qué lo hacen?

Por Esteban Oviedo
Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos
Laura Fernández junto al pastor Reynaldo Salazar, del Foro Mi País. (La Nación/Reproducción)







Laura FernándezCorrillos PolíticosForo Mi PaísAlianza Evangélica
Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

