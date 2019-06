“Es inolvidable. No esperaba que tanta gente me apoyara. Siempre está el comentario de ‘está loco’, pero se sintió tanta emotividad, me sentí como en los tramos de montaña del Tour de Francia, que todo el mundo va a la par del ciclista empujándolo, apoyándolo. Es diferente, pero me sentí así. No contó el cansancio ni la temperatura, contaron las esponjas, el agua fría, el hidratante y las palabras de aliento de la gente. Fue inesperada esa reacción de tanta gente. Fue muy bonito. Hizo que el peso no se sintiera”, explica.