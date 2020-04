Si ese compromiso y acceso se alcanza,los resultados podrían ser tan positivos como las lecciones presenciales. Pero el caso real es que los alumnos son niños y es evidente que son sus padres los que tienen que velar por la responsabilidad de que atiendan las tareas online y de estar en contacto con sus centros educativos y profesores. Eso no siempre ocurre, porque o no hay voluntad en el hogar, o simplemente el padre de familia no puede: carece de la escolaridad, tiene que salir a trabajar y no hay quien ponga las reglas para que ese niño o joven atienda su deber.