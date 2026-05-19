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Sondeo revela lo que realmente piensa el liguismo ante la salida de Joel Campbell de Alajuelense

Vea el resultado de una consulta sobre Joel Campbell que se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell afirma que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Joel Campbell ganó en Alajuelense dos títulos de Copa Centroamericana de Concacaf, dos Torneos de Copa, una Recopa y un campeonato nacional. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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