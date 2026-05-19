Sondeo revela lo que realmente piensa el liguismo ante la salida de Joel Campbell de Alajuelense

Joel Campbell ganó en Alajuelense dos títulos de Copa Centroamericana de Concacaf, dos Torneos de Copa, una Recopa y un campeonato nacional.

Liga Deportiva Alajuelense y Joel Campbell separaron sus caminos, luego de que tras una reunión entre el jugador, el gerente deportivo Carlos Vela y el nuevo técnico Ismael Rescalvo, en el club definieron que el contrato del futbolista no se renovará.

¿Se trata de una decisión popular o impopular? Para conocer qué piensa el liguismo, se efectuó una consulta a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

A través de esa herramienta que cuenta con más de 24.000 seguidores se planteó esta esta pregunta: ¿Qué le parece la salida de Joel Campbell de Alajuelense?

Solo había dos opciones como respuesta única para quienes decidieran participar en este ejercicio de opinión:

- Estoy de acuerdo, era necesario.

- No estoy de acuerdo, es un error.

¿Imagina cuál fue el resultado? En total, se recibieron 840 respuestas, con las que se percibe una tendencia muy marcada que puede reflejar la opinión de la mayoría, tal y como puede comprobarlo a continuación:

- Estoy de acuerdo, era necesario: 679 votos (80,83%).

- No estoy de acuerdo, es un error: 161 votos (19,17%).

Este es el resultado de un sondeo sobre Joel Campbell, efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (La Nación/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

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