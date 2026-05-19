Joel Campbell anuncia noticia importante (video)

Joel Campbell tiene novedades y las dio a conocer en sus redes sociales.

Un día después de que Liga Deportiva Alajuelense comunicó que Joel Campbell no continuará en el equipo, el jugador no ha emitido palabra alguna sobre su salida del club rojinegro ni sobre su futuro futbolístico.

Pero este martes 19 de mayo dio una noticia y tiene que ver “su otra vida”, la del mundo de los proyectos y los negocios, en la que trabaja desde hace tiempo y sigue expandiéndose.

En su cuenta de Instagram, el futbolista hizo una publicación en la que señala que el restaurante Bitos Twelve Lindora ya es una realidad.

“Los esperamos aquí en mi Centro de alto rendimiento Joel Campbell. Un pedacito de Limón y la comida caribeña aquí en el GAM”, apuntó el futbolista en el mensaje que posteó, acompañado de un video.

“Una bendición estar por acá, una bendición estar con mi hermano y nuevo socio y ahora nuevo local. Estamos en Lindora, mi gente y de verdad me complace mucho decirles que van a poder tener un pedacito de Limón ahora en sus manos”, apuntó el artista D’anghelo, quien ahora es el socio del jugador.

Mientras que el propio exfutbolista de Alajuelense dijo: “Los invitamos aquí a Bitos Twelve en las canchas de Joel Campbell, están cordialmente invitados todos y a probar la buena comida caribeña”.