Puro Deporte

La impensada reacción de Joel Campbell al salir de Alajuelense

Joel Campbell todavía no da a conocer qué pasará con su futuro, luego de que Liga Deportiva Alajuelense no renovó su contrato

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Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell muestra en redes sociales cómo sigue preparándose físicamente.
Joel Campbell muestra en redes sociales cómo sigue preparándose físicamente. (Instagram Joel Campbell/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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