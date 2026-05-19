La impensada reacción de Joel Campbell al salir de Alajuelense

Varias horas han pasado desde que Liga Deportiva Alajuelense le dio las gracias a Joel Campbell, pero en este momento, la reacción del futbolista sin duda alguna que llama la atención.

El jugador de casi 34 años que es muy activo en redes sociales todavía no se ha pronunciado sobre su salida de la Liga. Quizás, sí tenga contemplado hacerlo, pero esté dejando pasar un tiempo que considere prudencial.

¿Qué pasará con él? No se sabe, su futuro hoy resulta incierto y ni siquiera hay pistas del camino que pueda tomar. En sus historias de Instagram mantiene el mismo manejo de hace unos días.

Ahí promociona bebidas hidratantes y energéticas sin azúcar de la marca Twelve; comparte mensajes con su amigo Toledo, o se deja ver haciendo un acondicionamiento físico junto al entrenador personal Jonathan Uba, en el gimnasio Onix Gym, propiedad del reconocido coach. Incluso, ahí también está yendo su esposa, Fernanda Mora.

Joel Campbell sacó al mercado unas bebidas energéticas e hidrantes, sin azúcar. (Instagram Joel Campbell/Captura de video)

Puede ser que Joel Campbell tenga como prioridad definir qué pasará con su futuro, ahora que se encuentra sin equipo.

Otra posibilidad es que el mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no quiera referirse como tal a su ciclo en Alajuelense, que empezó hace tres años con una alfombra roja y que es un capítulo que ya cerró su telón.

También puede ser que el jugador crea que todo lo que tenía que decir ya lo pronunció en diciembre pasado, cuando desde una tarima emitió un mensaje muy emotivo, dirigido a la afición, dejando claro que no sabía qué pasaría más adelante.

Unas palabras que, dicho sea de paso, sonaron como a una despedida anticipada, a sabiendas de que tenía contrato con Alajuelense hasta mediados de 2026.

Eso ocurrió luego de que Joel Campbell por primera vez fue campeón nacional en el fútbol de Costa Rica. Y fue en ese instante cuando de rodillas le habló a la afición de la Liga.

¿Recuerda lo que dijo Joel Campbell la noche del 20 de diciembre en el Morera Soto al ser campeón con Alajuelense? En el festejo, cuando le tocó el turno de tomar el micrófono y dirigirse a la afición, dio un mensaje emotivo.

“Les juro que cuando tomé esta decisión, la tomé con el corazón también, porque sabía que mi nombre a nivel nacional estaba muy bien y el venir aquí, sé que lo quisieron manchar, pero trabajé mucho en silencio, trabajé por ustedes, por esta afición que siempre me apoyó y me recibió como un liguista más.

”Independientemente de lo que pase en el futuro, les juro de rodillas que muchas gracias por recibirme y nada más quiero que canten conmigo de corazón, uno, dos y tres: Liga campeón, Liga, Liga, Liga campeón (...)”, mencionó en esa noche de diciembre.

Joel Campbell y José Alvarado se convirtieron en las primeras dos salidas de la plantilla de futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Después de eso, a Alajuelense no le salió nada y pasó de ganarlo todo en el semestre anterior a quedarse con las manos vacías entre enero y abril, en uno de los peores semestres —reducido a cuatro meses— de un equipo acostumbrado siempre a competir.

Fue el 18 de mayo cuando Alajuelense se despidió de Joel Campbell, a quien decidió no renovarle el contrato. Ese fue el primer movimiento oficial en cuanto a la plantilla de futbolistas. Y de momento, el hombre que primero usó la camisa 12 y luego la 10 de la Liga, guarda silencio.

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